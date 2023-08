Irinel Columbeanu a trecut la fapte. Admirator declarat al femeilor mult mai tinere ca el, puțin mai mari decât fiica sa, Irinel duce lupte aprige să se mențină în formă. I se pare firesc să pară mai tânăr decât vârsta trecută în buletin. Așadar a început să se îmbrace și să se poarte în așa fel încât să mai fure din ani, notează Retetesivedete.

Iată o fotografie uimitoare pe care a postat-o pe contul său de socializare. Fostul soț al Monicăi Gabor a uimit cu un look în care are freza făcută cu gel, un tricou de bombardier și pantaloni Burberry. Ca parte a strategiei sale, Irinel Columbeanu a făcut primul pas ca să arate mult mai verde decât este. În controversata fotografie apare destul de apropiat de un fotbalist și într-o atitudine relaxată.

Gestul său a luat prin surprindere mulți fani ai săi, care s-au întrebat ce se întâmplă oare cu omul de afaceri. nu știe ce are în gând Columbeanu, dar un lucru e cert. Fostul milionar de la Izvorani își dorește o schimbare în viața sa, după revenirea din vizita la fiica sa, în America.

În altă ordine de idei, la capitolul sănătate, afaceristul nu se poate lăuda că stă prea bine. Acesta a recunoscut de curând că memoria a început să-i joace feste. În consecință a început să administreze niște medicamente în acest sens. De altfel, el a traversat o mare cumpănă acum doi ani. A suferit un AVC, însă din fericire și-a revenit foarte bine.

„Irinel face tratament pentru că are o boală cu care se confruntă multe persoane în România, dar și în întreaga lume. I s-a prescris un tratament pentru ameliorarea pierderilor de memorie. El este foarte curajos și optimist”, a declarat un prieten din anturajul său pentru publicația Cancan.

Irinel Columbeanu a recunoscut că medicamentele i-au fost prescrise de psihologul său. În afara acestui tratament, acesta mai ia și vitamine.

„Doamna psiholog a venit dânsa la mine și mi-a adus niște medicamente pentru memorie. Am început să uit, am multe lucruri pe cap. Iau mult tratament pentru asta, pentru memorie, și niște vitamine. Altă afecțiune nu am, sunt ok”, a mărturisit fostul milionar de la Izvorani pentru sursa citată anterior.