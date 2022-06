Momente de cumpănă pentru Ovidiu Ioanițoaia. Jurnalistul a suferit un AVC și a ajuns de urgență la spital

Clipe de panică pentru jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia (77 de ani), directorul „Gazetei Sporturilor”. Aflat în Bulgaria, la Balcic, într-o vacanță, „Ovi” a suferit un AVC minor sâmbătă seara. „A fost o alarmă falsă, am rămas doar cu sperietura”, a spus Ovidiu Ioanițoaia, conform gsp.ro.

Ovidiu Ioanițoaia s-a simțit rău sâmbătă seara, după ce a văzut meciul România – Finlanda. A fost transportat de la Balcic la Constanța

Jurnalistul s-a simțit rău la puțin timp după ce a văzut meciul câștigat de România, în fața Finlandei, scor 1-0, în Liga Națiunilor. A ajuns în România, la Spitalul Județean din Constanța, acolo unde a fost supus tomografiei computerizate (CT). La finalul investigației, medicii au dat diagnosticul de atac vascular cerebral minor, conform sursei citate.

Ovidiu Ioanițoaia a fost ulterior stabilizat, pus sub tratament, iar în scurt timp starea sa a revenit la normal. Astăzi, în jurul prânzului, va fi transportat la București, unde va rămâne sub observație medicală încă 24 – 48 de ore. „A fost o sperietură, dar totul a revenit repede la normal. Mâna stângă, care-mi amorțise aseară, și-a revenit aproape complet. A fost o alarmă falsă, am rămas doar cu sperietura. Le mulțumesc medicilor care mă îngrijesc, în câteva zile voi fi reintra în circuit”, a spus Ovidiu Ioanițoaia pentru publicația pe care o conduce.

În 2012 a suferit o intervenție pe cord deschis în Germania

Ovidiu Ioanițoaia a avut mari probleme de sănătate în anul 2012. Fostul realizator al emisiunii „Procesul Etapei” a suferit o intervenție pe cord deschis în Germania, întinsă pe durata a două ore și 5 minute, în care i-au fost făcute două bypass-uri.

Din 2019, directorul „Gazetei Sporturilor” realizează emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, în fiecare miercuri, de la ora 20.00, pe gsp.ro.