Doar 32% spun că trăiesc mai rău acum decât în 2016.

Cifra de 56% este „cea mai mare înregistrată vreodată de Gallup”, după cum a observat Laura Ingraham, la Fox News.

Președintele Trump a reacționat cu un mesaj pe Twitter la sondajul Gallup:

„Sondajul Gallup tocmai a fost publicat, conținând incredibila constatare că 56% dintre voi spun că trăiți mai bine astăzi, în timpul unei pandemii, decât trăiați în urmă cu patru ani (OBiden). Cea mai mare cifră înregistrată vreodată! Uimitor!”

The Gallup Poll has just come out with the incredible finding that 56% of you say that you are better off today, during a pandemic, than you were four years ago (OBiden). Highest number on record! Pretty amazing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020