Concurenții de la America Express, în pericol. Erau să fie împușcați

În ediția din 10 decembrie de la America Express, Antena 1, la drum au pornit împreună Mike și Cătălin Țociu. Cei doi au fost la un pas să fie împușcați și au rămas șocați de cele întâmplate. Un șofer a scos pistolul la ei fără să facă ceva greșit.

A scos pistolul la ei

Mike și Cătălin Țociu au urcat într-un vehicul, pentru a ajunge la o probă, dar au nimerit în mașină cu un polițist care a scos pistolul la ei. Iubitul Iuliei Albu a declarat că șoferul ținea arma într-un loc foarte vizibil și că nu părea tensionat.

„A scos omul pistolul de la frâna de mână, nici măcar la brâu nu-l ținea”, a declarat Mike, iubitul Iuliei Albu.

Schimbări la America Express

În cadrul ediției de seara trecută, Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că echipele se schimbă. În acest sens, concurenții au fost amestecați între ei, fiind nevoiți să îndeplinească anumite probe, dar în lipsa celor cu care au intrat în competiție.

„Dragii mei, bun venit în Argentina! Nu știu cât de mult realizați ce înseamnă că ați reușit să ajungeți până aici. Felicitările mele! Săptămâni în șir, peste 2.500 de km, ați cucerit două țări uimitoare de pe imensul continent latin. Și iată-vă în Regatul Soarelui”, spunea Irina Fodor la A1.

Mike a ajuns în echipă cu Cătălin Țociu, Alexia Eram cu Sânziana Negru, Laura Giurcanu cu Aris Eram, Giulia Anghelescu cu Iulia Albu și Vlad Huidu cu Romică Țociu.

Un alt incident dramatic la America Express

În urmă cu câteva ediții, și Edward Sanda și Cleopatra Stratan au fost amenințați cu pistolul de localnici. Soțul artistei a crezut că unul dintre reporteri a fost împușcat și că s-a panicat foarte tare. Totul s-a întâmplat în doar câteva minute.

„Noi am ajuns pe la ora 9 jumate – 10 seara și am parcat la două minute până la cazarea unde trebuia să stăm și în 10 secunde, trei motociclete ne-au înconjurat cu pistoale. Cu pistoale, pistoale. A trecut pe lângă mine ăla cu pistolul și s-a dus la reporter, la Adriana, cu pistolul l-a cap. I-a zis: „Da-mi telefonul”, ea i l-a dat și eu în timpul acesta, mi s-a activat un instict de salvare și am deschis duba, am tras-o după mine (n.r. Cleopatra), ea a intrat în mașină și s-a auzit pistol. Eu crezut că au împușcat-o pe Adriana. Totul s-a întâmplat în spatele dubei. Nu știai la ce să te aștepți. Eu m-am gândit la ce-i mai rău”, a povestit Edward.