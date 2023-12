Cum au câștigat Laura Giurcanu și Sînziana Negru America Express, sezonul 6

Doar două echipe s-au calificat în marea finală de la America Express -Drumul Soarelui, după ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost eliminați în ediția de marți, 26 decembrie.

Astfel, Laura și Sânziana au reușit să-și depășească adversarii și să cucerească trofeul într-o luptă palpitantă, plină de obstacole.

Laura Giurcanu și Sînziana Negru, câștigătoarele America Express

„Am dat tot ce am putut pentru show-ul acesta”, a spus Sânziana Negru. „Mă bucur că am trăit asta cu tine. Experiența asta e a noastră și rămâne”, a completat Laura Giurcanu.

Aris Melkior și Alexia Eram, cei doi copii ai Andreei Esca, au avut un obiectiv clar în minte: să ajungă pe primul loc în competiție. Deși s-au ținut pe poziții, nu au reușit să le depășească în cursă pe cele două adversare.

La scurt timp după câștig, cele două victorioase de la America Express au postat un mesaj pe platformele sociale, manifestându-și recunoștința pentru privilegiul de a fi parte din noul sezon al emisiunii TV. În plus, au exprimat uimirea lor față de echipa din spatele camerei, subliniind profesionalismul acestora.

Cele două câștigătoare și-au exprimat aprecierea pentru prietenia lor

Nu au uitat să-și arate aprecierea reciprocă, mulțumindu-și una celeilalte pentru prietenia solidă și sprijinul de care au dat dovadă pe parcursul aventurii lor în cadrul show-ului.

„Timp de 55 de zile și nopți, Laura mi-a fost mamă și tată, soră, iubită și prietenă. N-a fost nimeni în afara de ea, când mi-a fost rău, când mi-a fost foame, când plângeam, când îmi număram vânătăile, sau când eram nedormită și cu puterile la pământ. Ne-am ridicat, ne-am sprijinit și ne-am răbdat. Noi două.

Da, ca oricare dintre noi, am avut și momente de slăbiciune, în care poate n-am fost cele mai bune, multe momente de frustrare și neputință, pe care le-am gestionat așa cum am știut în situațiile date, dar nu am renunțat niciodată”, a scris Sânziana Negru despre experiența de la America Express.

La rândul ei, Laura a scris că nu ar fi putut să trăiască aventura de la America Express cu nimeni altcineva, iar această experiență le va lega pentru totdeauna.

„Iar pentru Sânziana, nu aș fi putut să trăiesc nebunia asta cu nimeni altcineva și ne leagă asta pentru totdeauna. Poate nu am apărut de fiecare dată când îți spuneam ce femeie incredibilă, puternică și mișto ești, deși o făceam des. Ne-am susținut, ne-am încurajat și ne-am ridicat.

Mă bucur că exiști și nu meriți altceva decât locul 1, mă bucur că împreună l-am obținut. Iar amândouă am câștigat o soră pe viață, asta e premiul adevărat”.

Marele premiu de la America Express, 30.000 de euro

În ultimele probe, concurenții au primit de acasă câte un apel video de la cei dragi, care i-a emoționat până la lacrimi.

Laura Giurcanu a vorbit cu sora ei, Bianca Giurcanu.

„Noi stăm cu gândul la voi mereu. Mai vedeți un pic, nu renunțați acum”.

În același timp, cei doi frați, Alexia și Aris, au primit un mesaj de la tatăl lor, care a ținut să-i încurajeze și să le dea putere.

„Trebuie să vă concentrați și să vă calmați. Sunt foarte mândru de voi pentru că ați ajuns în finală. Este o dovadă că sunteți doi copii extraordinari. Amândoi sunteți super capabili. Este despre cât de bine vă concentrați și cât de bine vă controlați emoțiile”.