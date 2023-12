Alexia Eram cheltuie banii de la America Express. Şi-a cumpărat un bolid

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și-a achiziționat un BMW M240i, Zilele trecute, tânăra a fost surprinsă la volanul maşinii pe care a plătit o mică avere.

Finanțele nu i-au fost afectate. Din moment ce conturile i-au fost alimentate serios pe durata America Express.

Alexia Eram, cu BMW M240i

Fiica prezentatoarei de la Pro TV și-a achiziționat un BMW M240i de toată frumusețea. Este un bolid care posedă 374 de cai putere, pe care a plătit 60.000 de euro.

Reporterii de la cancan.ro au întâlnit-o pe Alexia Eram la volanul “perlei” în zona de nord a Capitalei.

Și-a parcat cu grijă mașina, după care a intrat într-un bloc din apropiere. A zăbovit acolo câteva zeci de minute. „Turul de forță”, însă, nu s-a terminat.

Până la BMW-ul M240i, Alexia Eram și-a făcut treaba cu un Golf, care a mulțumit-o din toate punctele de vedere. A trecut, însă, la un nivel superior doar după ce a intervenit iubitul ei, Mario Fresh. Fiica Andreea Esca nu regretă, însă, pasul făcut. Se declară îndrăgostită de noul bolid.

..Nu a ales-o Mario, dar el mi-a arătat-o și mi-a plăcut. Dar nu m-aș fi gândit niciodată la ea și sincer o ador. Sunt îndrăgostită de ea, chiar îmi place mult. Mi-am dorit mașina asta, am fost foarte fericită că am putut să mi-o cumpăr singură. Și îmi place, asta contează. M-am simțit foarte bine. A fost munca mea, am putut să-mi iau ceva din banii pe care i-am muncit”, a declarat Alexia Eram.

Relaxare la cafenea

Alexia Eram a revenit la bord, iar noua destinație a fost o cafenea. Acolo a avut parte de câteva clipe de relaxare.

În tot acest timp, a defilat nu doar cu bolidul. Ci și cu o splendoare de blană, de culoare albastră, pe care și-a “aruncat-o” pe spate. Semn clar că remunerația este pe măsură la America Express.

Alexia Eram, în ultima etapă din America Express, sezonul 6

În seara de 27 decembrie, începând cu ora 20.30, participanții în finală își pun toate abilitățile în joc pentru a dovedi că sunt demni de a cuceri Drumul Soarelui și a obține titlul de câștigători ai Marii Finale a sezonului 6 America Express.

Ulterior, Andreei Esca încerca să îi demonstreze adversarei sale că este o persoană falsă, fără scrupule, care nu ține cont de nimic.

„Măcar eu sunt cea adevărată de când am venit aici. Da, mă oftic, dar sunt sinceră”, a mai spus Alexia.

Și ceilalți concurenți prezenți au fost uimiți de cearta dintre Alexia și .

„Mamă, s-a dat drumul la jihad, Alexia s-a înroşit pe loc, îşi muşcă buzele”, a observat și Vlad Huidu.

