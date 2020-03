Bia Rus, Andreea Tonciu și Calina au scăpat ca prin urchile acului și au rămas în continuare în concurs.

Bianca Giurcanu nu s-a mai putut salva de la eliminare având cele mai puține steluțe acumulate în ultimele săptămâni.

Ea nu au reușit să îi impreseioneze pe jurați, prin ținutele create, așa că a intrat automat în cursa de eliminare.

Andreea Tonciu a fost prima care a reușit să se salveze.

După ce a fost eliminată, Bianca Giurcanu a postat pe contul personal de Instagram un mesaj în care le-a mulțumit celor ce au susținut-o și a vorbit despre ce a însemnat pentru ea această experiență.

„Drumul „Bravo, ai stil” s-a incheiat aseara pentru mine. Un drum anevoios, dar frumos, care m-a surprins in fiecare zi, nestiind ce intorsatura vor avea sa ia lucrurile. Am acceptat provocarea din dorinta de a ma cunoaste pe mine, am vrut sa ma pun intr-o situatie nefamiliara, sa simt ce inseamna zile de filmare & un set cu o productie imensa, hair & makeup in fiecare zi, reporteri si interviuri, lumini si agitatie. Am vrut sa simt ca e sa fii intr-un show de televiziune. Nu am stiut la ce sa ma astept, asa ca am pasit timid in fiecare zi, am incercat sa renunt la emotii si sa va las sa ma vedeti asa cum sunt.

Au fost zile grele si lungi, critici pe care la momentul dat nu le-am inteles, situatii dificile si pareri impartite. De cateva persoane m-am atasat si sigur imi vor ramane langa suflet. Nu stiu daca felul meu de a fi era cel mai potrivit pentru o competitie de acest gen, insa eu sunt fericita cu tot ce am trait. Sunt fericita ca am reusit sa ma fac vazuta de voi toti si sunt fericita ca avem o relatie mai apropiata ca oricand. Multumesc pentru voturi, mesaje, suport si pentru momentele in care cuvintele voastre frumoase mi-au dat putere pentru inca o zi. Multumesc tuturor, multumesc @bravoaistil pentru oportunitate si experienta. Cu siguranta nu o voi uita. ”, a scris Bianca Giurcanu, potrivit cancan.ro

Te-ar putea interesa și: