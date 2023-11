Cum a ajuns Mona Segall în televiziune și ce meserie a avut în comunism

Mona Segall știa că vrea să lucreze în televiziune încă din copilărie. Părinții săi au lucrat în acest domeniu, ca documentariști, astfel că de la o vârstă fragedă a avut ocazia să meargă pe platourile de filmare.

Ce meserie a avut Mona Segall în comunism

Astfel, copilăria și-a petrecut-o pe platourile de filmare. Producătoare TV spune că televiziunea era pe atunci o lume magică.

Așa a prins dragoste de acest domeniu, prin intermediul părinților săi. Mona Segall a mărturisit că a văzut televiziunea ca o minunăție, iar la fel erau și părinții ei, care au lucrat în ea.

La vârsta de 19 ani, Mona Segall a început deja să-și construiască cariera. În primă fază, a activat ca asistentă de regie și regizoare secundă la Studiourile Buftea, contribuind la producțiile notabile precum „Liceenii” sau „Lumini și Umbre”.

După anul 1990, Mona Segall s-a alăturat echipei Media Pro și Pro TV, unde a coordonat emisiuni de succes precum „Dansez pentru Tine” sau „Românii au Talent”.

Apoi, în 2014, a ales să se alăture echipei Antena 1, continuând să își desfășoare activitatea și în prezent.

Producătoarea TV, recunoscătoare pentru familia în care a crescut

Mona Segall afirmă că a primit moștenire talentul de la părinții săi, care au exercitat această profesie cu devotament. Aceștia au contribuit la evoluția sa în calitate de unul dintre cei mai apreciați producători români în prezent.

„Am moștenit acest talent de a face reality-uri, sau castinguri de oameni obișnuiți și pot spune despre ei, că, indiferent în ce perioadă au trebuit să lucreze, au făcut filme despre oameni și cu dragoste față de oameni și cu un pic de umor și cât de pozitiv se putea…

Au încercat să găsească lucruri despre care se putea discuta pozitiv într-o perioadă în care era greu să faci asta. Așa am crescut, cu discuțiile despre cum se pot face lucrurile bine, despre luptele lor ca un scenariu să fie acceptat”, a spus Mona Segall.

Mona Segall se consideră o persoană foarte norocoasă

Cu privire la parcursul său atât în plan profesional, cât și personal, producătoare TV, afirmă că a fost privilegiată.

De asemenea, își exprimă recunoștința față de Adrian Sârbu, fondatorul Pro TV, pentru oportunitățile dificile în care a fost plasată. Și asta pentru că, spune ea, așa a reușit să învețe cel mai bine meseria pe care o are.

„Am fost foarte norocoasă. Am trăit dintr-o întâmplare fericită, într-altă întâmplare fericită. Și faptul că am avut educația pe care am avut-o și părinții pe care i-am avut și faptul că am făcut film, apoi că l-am întâlnit pe Sârbu cu care am crescut împreună în cinematografie… Tot ce s-a întâmplat a fost un noroc”, a mai spus aceasta pentru cristinastanciulescu.ro.