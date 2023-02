Stai la bloc și încalci această regulă? Amenda ajunge la 100.000 de lei

Toți proprietarii de apartamente din România trebuie să cunoască legile atunci când decid să facă modificări la structura locuinței. Tot mai mulți proprietari aleg să dărâme anumiți pereți din apartament, fără să ceară sfatul unui specialist. Legea este drastică cu privire la aceste modificări și poți fi amendat cu până la 100.000 de lei.

Dărâmarea sau construirea anumitor pereți în apartament sunt decizii pe care proprietarii trebuie să le ia împreună cu un specialist. Există posibilitatea ca perete care urmează să fie dărâmat să fie unul structural, iar modificarea poate afecta structura de rezistență a întregului bloc.

Două acte normative prezintă prevederile cu privire la lucrările de construcții dintr-un apartament de bloc. Este vorba despre Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Lucrările de construcție cuprind mai multe categorii, printre care reconstruire, consolidare, modificare, extindere sau schimbare de destinație.

Pentru a construi, a consolida sau a repara, proprietarul are nevoie de autorizație de construire. Aceasta este eliberată de primărie în baza unui dosar în care se regăsesc mai multe avize și proiecte tehnice. Autorizația de construire are o valabilitate de un an, putând fi prelungită la solicitarea proprietarului. Dacă proprietarul unui apartament vrea să facă orice modificare la structura de rezistență, proiectul trebuie aprobat de autoritatea locală.

Proprietarii de apartamente au nevoie de autorizație de construcție sau desființare dacă vor să dărâme un perete, fie că este vorba despre cel dintre balcon și camera de zi sau despre cei din BCA ai unei debarale. Orice modificare, inclusiv recompartimentarea locuinței, are nevoie de aprobare.

Proprietarii de apartamente care fac modificări structurale riscă amenzi de până la 100.000 de lei

Legea din România este una destul de strictă, iar amenzile sunt mari. Nu doar dărâmarea sau recompartimentarea locuinței are nevoie de aprobarea autorităților locale. Proprietarii de apartamente riscă amenzi destul de mare și în cazul în care își închid balcoanele. O astfel de autorizație se poate obține de la Biroul de Avize și Acord Unic din cadrul Primăriei din regiune.

În dosarul pentru obținerea acordului de închidere a unui balcon trebuie să fie și un acord scris al asociației de proprietari și o documentație tehnică întocmită de un proiectant autorizat.

Proprietarii de apartamente sau garsoniere care închid balcoanele fără aprobarea autorităților locale riscă amenzi usturătoare. Potrivit Legii nr. 50/1991, proprietarii care fac astfel de modificări riscă să fie sancționați cu amenzi a căror valoare poate să urce până la suma de 100.000 de lei.

Ce modificări poți face în apartament, fără aprobarea autorităților

Nu toate modificările pe care le faci în propriu apartament au nevoie de autorizație de construcție sau alte aprobări. Iată ce poți să modifici, fără griji, în propria locuință: