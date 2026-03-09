Amenzi de zeci de mii de lei la meciul Rapid Universitatea Craiova. Organizatorul și firma de pază, în vizorul Jandarmeriei

Partida dintre Rapid București și Universitatea Craiova, disputată în Superliga României, s-a încheiat cu sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind desfășurarea evenimentelor sportive. În urma verificărilor efectuate pe durata meciului, Jandarmeria Română a aplicat nouă sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 32.690 de lei.

Măsurile au fost luate după ce au fost constatate mai multe abateri de la regulile care reglementează organizarea și securitatea competițiilor sportive.

Cea mai mare sancțiune, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului partidei, clubul Rapid București. De asemenea, societatea responsabilă cu paza și protecția evenimentului a fost sancționată cu două amenzi care însumează 20.000 de lei, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege.

Pe lângă amenzile contravenționale, autoritățile au dispus și două sancțiuni complementare. În aceste cazuri, persoanele implicate nu vor mai avea acces la competițiile sportive pentru o perioadă de șase luni.

Partida a fost întreruptă pentru câteva minute în repriza secundă, după un incident petrecut în zona tribunei a doua.

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmerie, în interiorul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de mare capacitate care conținea substanță iritant-lacrimogenă. Efectele au fost resimțite în apropierea tribunei, iar arbitrul a decis oprirea jocului.

Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ trei minute, până când situația a revenit la normal și jocul a putut fi reluat.

Autoritățile au menționat că efectul substanței a fost de scurtă durată, iar niciun spectator sau participant la eveniment nu a solicitat asistență medicală. Reprezentanții jandarmeriei au transmis și scuze pentru incident, pe care l-au descris drept unul izolat.

Duelul dintre cele două echipe s-a încheiat cu scorul de 1-1. Rapid București a creat primele ocazii, prin Grameni și Petrila, însă fără să pună cu adevărat în pericol poarta adversă. Universitatea Craiova a avut inițiativa și controlul jocului pe teren, însă fără să reușească să înscrie, iar prima repriză s-a încheiat la egalitate.

În debutul reprizei secunde, Moruțan a pierdut mingea, iar Craiova a deschis scorul după o combinație între Baiaram și Bancu, acesta din urmă finalizând printre picioarele portarului Aioani.