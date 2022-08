Amenințare nucleară pentru România și Republica Moldova. Declarațiile îngrijorătoare ale Moscovei

Șantajul nuclear cu centrala de la Zaporojie continuă, având de această dată România și Republica Moldova drept ține. Rusia, care acuză Ucraina că atacă centrala de la Zaporojie, ocupată de trupele lui Vladimir Putin, spune acum că ia în calcul închiderea acesteia.

„Am dori să vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul în care evoluția negativă a situației legate de bombardarea centralei nucleare de către Ucraina continuă, problema trecerii unităților 5 și 6 în rezervă poate fi luate în considerare, ceea ce va duce la închiderea centralei nucleare de la Zaporojie”, a declarat generalul Igor Kirillov, șeful trupelor de protecție împotriva radiațiilor ale Forțelor Armate Ruse, citat de Ria Novosti.

Serviciile de informații militare ale Ucrainei consideră că Rusia plănuiește o „provocare” la centrala nucleară, vineri, anunțând că aici se va afla doar personalul operaţional. Angajați nu vor avea acces în clădire.

Oamenii de știință de la Institutul ucrainean de Hidrometeorologie au simulat răspândirea radiațiilor în cazul unui dezastru nuclear. Ei au precizat că „norul radioactiv” va fi un pericol pentru Marea Baltică, lovind Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, precum și Belarus. Probleme vor avea și Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ungaria sau Republica Cehă.

I reported a few days ago the RIA Novosti had started officially pushing the narrative of a Ukrainian false flag attack on Zaporizhzhia NPP

Today the Russian State media and the MoD have begun making statements that the shelling of the NPP may turn into a large nuclear incident pic.twitter.com/6hvYhVjM7D

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) August 18, 2022