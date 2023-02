Amendă usturătoare pentru un gest necugetat. Un șofer s-a trezit cu poliția la geam

În urmă cu ceva timp, Ministerul Afacerilor Interne a prezentat pe contul de Facebook un caz cel puțin interesant. Un șofer staționa regulamentar de 15 minute, însă s-a trezit cu poliția care îi bate în geam. Poliția i-a cerut documentele, însă, omul s-a arătat extrem de confuz. Acesta nu înțelegea cu ce a greșit. Dialogul explică totul:

„- Bună seara! Vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră.

– Bună seara! Sunt parcat de 15 minute pe locul acesta, nu am încălcat nicio regulă de circulație. De ce vreți documentele?

– Pentru că vă lipsește ceva din mașină.

– Mașina e an de fabricație 2019, doamnă polițist. Are toate dotările. Ce să lipsească de pe ea?

– Din mașină lipsește, nu de pe mașină.

– Și care e diferența?

– Diferența este chiștocul de țigară pe care l-ați aruncat pe jos. Normal trebuia să fie în scrumiera din mașină, nu pe asfalt.

– Păi, nu are scrumieră.

– Vedeți, nu are toate dotările. Puteați să includeți și scrumiera dacă știați că fumați în mașină. 1305 lei vă costă.

– Atât e o scrumieră?

– Nu, domnule. Atât este amenda. Conform legii este interzis aruncatul, pe drumurile publice, din autovehicule a obiectelor, materialelor sau substanțelor. Sancțiunea este între 9 și 20 de puncte.

– Dumneavoastră vorbiți serios?

– Uitându-mă la țigara de pe jos, vă spun că vorbesc foarte serios.”

Cu alte cuvinte, un șofer care aruncă țigara pe fereastră poate fi sancționat cu o amendă minimă de 1.305 lei, contravaloarea a 9 puncte de amendă. Valoarea maximă a sancțiunii într-un astfel de caz poate fi și de 20 de puncte de amendă, echivalentul a 2.900 de lei.

Punctul de amendă în 2023

Codul Rutier actual prevede că punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie. Potrivit OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, punctul de amendă a fost îngheţat la nivelul de 145 de lei. Valoarea punctului de amendă de 145 de lei este valabilă până la data de 31 decembrie 2023 în lipsa altor modificări exprese. Valoarea de 145 de lei este valabilă de la începutului anului 2017, când salariul minim brut pe economie se situa la 1.450 de lei. (Mediafax)

Clasele de sancţiuni sunt:

clasa I: 2/3 puncte-amendă;

clasa a II-a: 4/5 puncte-amendă;

clasa a III-a: 6-8 puncte-amendă;

clasa a IV-a: 9- 20 de puncte-amendă;

clasa a V-a: 21- 100 de puncte-amendă.