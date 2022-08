Ambasadorul SUA la Kiev, despre atacul din Olenivka: „Este de neconceput. Vom continua să dăm Ucrainei ceea ce îi trebuie pentru a se apăra”

Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget Brink, a scris un mesaj pe Twitter despre atacul comis vineri, 30 iulie 2022, asupra închisorii în care erau ținuți membri ai Regimentului Azov.

„Atacul asupra centrului de detenţie din Olenivka este de neconceput, la fel şi informaţiile cu privire la tratamentul barbar al prizonierilor de război ucraineni de către forţele ruse. Vom continua să urmărim responsabilitatea şi să îi dăm Ucrainei ceea ce îi trebuie pentru a se apăra împotriva agresiunii îngrozitoare a Moscovei”, a scris Brink pe contul de Twitter.

De altfel, separaţiştii pro-ruşi acuză Ucraina de planificarea acestui atac în care 53 de prizonieri de război au fost uciși și chiar că ar fi folosit rachete marca Himars pentru a bombarda închisoarea de lângă Olenivka.

The attack on the detention facility in Olenivka is unconscionable, as are reports of barbaric treatment of Ukrainian POWs by Russia’s forces. We will continue to pursue accountability and give Ukraine what it needs to defend itself against Moscow’s horrific aggression.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022