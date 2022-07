Rusia, mesaj plin de ură la adresa luptătorilor Azov: „Merită o moarte umilitoare”. Replica oficialilor de la Kiev

Ambasada Rusiei în Marea Britanie susține, într-un mesaj postat pe contul oficial de Twitter, că membrii batalionului Azov al Ucrainei merită să fie spânzurați. Mesajul a fost postat la scurtă vreme după ce mai mulți prizonieri de război ucraineni au fost uciși într-un atac asupra unui loc de deținere, în Olenivka.

Oficialii ruși au dat vina pe forțele militare ucrainene, acuzând un atac cu rachete HIMARS. Pe de altă parte, mai multe informații date publicității de serviciile de informații din Ucraina, vorbesc despre o acțiune a mercenarilor din Grupul Wagner.

„Militanții de la Azov merită executați, dar nu prin pluton, ci prin spânzurare, pentru că nu sunt soldați adevărați. Ei merită o moarte umilitoare”, este mesajul postat pe Twitter de Ambasada Rusiei în Marea Britanie, după cum relatează The Guardian.

În urma acestei postări, Twitter a transmis un avertisment cu privire la conținut. Deși încalcă regulile cu privire la comportamentul instigator la ură, rețeaua de socializare a decis să nu ia nici o măsură.

„Acest tweet a încălcat Regulile Twitter cu privire la comportamentul instigator la ură. Cu toate acestea, Twitter a stabilit că ar putea fi în interesul publicului ca mesajul să rămână accesibil”, a transmis Twitter.

💬#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.

A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by 🇺🇦forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 29, 2022