Donald Trump a făcut bani din vânzare celebrelor șepci roșii: câte 80.000 de euro pe zi

Într-un extras din „Breaking History”, obținut de The New York Post, Kushner povestește prima dată când a văzut șepcile roșii în vara lui 2015, despre care a spus că fostul președinte Donald Trump le-a proiectat el însuși.

Kushner a spus că Amanda Miller, șefa de marketing și comunicare pentru Organizația Trump, a comandat inițial doar 100 de șepci, în ciuda cererii lui Trump de 1.000. Cu toate acestea, Kushner a spus că șepcile au devenit populare foarte rapid. „Trump a purtat șapca în mai multe vizite, devenind cel mai viral lucru de pe internet”, a scris Kushner. „Cererea a fost atât de mare încât am lucrat cu Amanda pentru a crea un magazin online, unde am început să vindem șepci, ajungând la suma de 8.000 de dolari pe zi”.

Kushner scrie că a lucrat cu Brad Parscale, care conducea site-ul web al campaniei lui Trump, cheltuind 10.000 de dolari pe zi pe reclamele de pe Facebook pentru a vinde șepcile. „În scurt timp, am mărit vânzările online de șepci, ajungând de la cifra de 8.000 de dolari la 80.000 de dolari pe zi, ceea ce a finanțat majoritatea costurilor generale ale campaniei”, a spus Kushner.

Banii aduși de șepci

Deși costul fabricării șepcilor este necunoscut, The New York Post a citat analize care sugerau că ar fi costat în jur de 2 și 3 dolari per șapcă. De obicei, acestea au fost vândute între 25 și 30 de dolari fiecare. Dacă șepcile ar fi adus 80.000 de dolari pe zi timp de un an, acest lucru ar fi putut aduce venituri de aproximativ 29 de milioane de dolari.

Memoriile lui Kushner, care relatează timpul petrecut în calitate de consilier principal al lui Trump în timpul președinției sale, urmează să fie publicate pe 23 august, potrivit Business Insider.