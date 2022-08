Ambasada Chinei din București, ridiculizată de români după o postare despre Taiwan. Mii de reacții pe FB

Ambasada Chinei din București a postat, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook prin care a precizat că Taiwan este o parte inalienabilă a teritoriului Chinei.

Dacă, de obicei, postările ambasadei Chinei atrag câteva zeci de reacții și puține comentarii, de data aceasta, mesajul postat a fost criticat de mii de oameni.

Printre comentariile lăsate pe pagina Ambasadei Chinei București se numără:

„Bre, dacă vă luați la bătaie cu americanii, vă bateți și voi acolo, la voi, nu tot aici, în Europa. Și să nu afecteze comenzile de pe Aliexpress, să putem să mai luăm și noi, una-alta.” / „O să ajungeți, în curând, la fel de iubiți ca rușii”/ There, there little panda. V-a dat băbuța cu sec la bluf și acum sunteți bosumflați. Dacă vă supără așa de tare Taiwan, de ce nu le boicotați microcipurile”

Haz de necaz în stil românesc: „S-a deschis club de comedie la ambasadă?”

În stilul lor caracteristic, românii au continuat șirul comentariilor la adresa postării ambasadei Chinei. Cu toate acestea, vizita oficialului american, Nancy Palosi, a creat tensiuni între Statele Unite și China. Armata chineză a început exercițiile militare fără precedent în jurul Taiwanului, inclusiv trageri cu muniție de luptă în apele și spațiul aerian al insulei. Potrivit televiziunii de stat chineză, exercițiile urmează să se încheie duminică.

Oficialii taiwanezi acuză China că încalcă regulile ONU, invadând spațiul teritorial al insulei.

În timpul vizitei președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Peloci, în Taiwan, peste 20 de avioane militare chineze au intrat în spațiul de apărare aeriană a insulei.

De asemenea, guvernul chinez a anunțat că suspendă pentru o perioadă nedeterminată importurile de pește sabie, citrice și stavrid negru congelat din Taiwan. Mai mult, ministrul chinez al Comerțului a anunțat că va fi suspendat și exportul de nisip natural către insulă, scrie hotnews.ro.

Reamintim că președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Peloci, a vizitat Taiwanul în cadrul unui turneu asiatic mai amplu, fiind prima vizită a unui politician important american pe insulă în ultimii 25 de ani.