Am intrat în “Era înfruntării marilor puteri”! Artica devine o regiune vitală în înfruntarea geostrategică dintre marile puteri. Și nu e vorba numai de căile maritime strategice care se deschid ca urmare a topirii ghețurilor, ci și de resursele energetice, metale prețioase sau depozitele de pământuri rare.

Desigur, Artica nu este singura regiune în care marile puteri nu au loc una de alta. În Marea Chinei de Sud sau în Marea Baltică situația este similară. Artica este. însă, cel ma nou teren de înruntare. Rușii fac de multă vreme eforturi să-și creeze un cap de pod puternic în această regiune, profitând de apropierea geografică.

Americanii par să fi observat potențialul regiunii abia în timpul Administrației Trump.

“Administrația Trump a făcut din

îmbunătățirea capacității SUA de a concura în Arctica o prioritate absolută. În 2019, Departamentul Apărării a publicat o strategie arctică. Aceasta se axa pe provocările prezentate de Rusia și China în regiune.

Până la sfârșitul anului, Marina își mutase deja a doua flotă pentru operațiunile din Atlanticul de Nord și Arctica. Mișcarea marinei a deschis drumul pentru o monitorizare atentă a operațiunilor rusești”, scrie Robert C. O’Brien pe site-ul nationalinterst.org.

Mai mult, Gărzii de Coastă i s-au pus la dispozoție două spărgătoare de gheață închiriate, ca să aibă cu ce lucra până vor fi gata navele din programul Polar Security Cutter.

Administrația Trump s-a angajat și într-o diplomație intensă cu alte țări arctice, precum Danemarca (de la care Trump a vrut să cumpere Groenlanda), dar și Norvegia, Canada, Islanda, Suedia și Finlanda.

Astfel, Washingtonul a deschis un consulat la Nuuk și a organizat summit virtual cu lideri din regiune, la care au luat parte și reprezentanți ai Development Finance Corporation, Export-Import Bank și USAID.

Robert C. O’Brien susține că Statele Unite și Rusia pot găsi o formulă de cooperare regională, formulă care ar prezenta avantajul că exclude China,

Am intrat în “Era înfruntării marilor puteri”. Ce planuri au americanii

“Diplomația arctică de succes necesită un angajament multilateral la Consiliul arctic, unde are loc luarea deciziilor regionale cheie. Rusia joacă un rol important ca membru al Consiliului Arctic, în timp ce China se bucură doar de statutul de observator. La începutul lunii octombrie 2020, ne-am întâlnit cu omologii noștri ruși la Geneva pe o listă lungă de subiecte. Deși progresele au fost lente în majoritatea problemelor, atunci când s-a ajuns la Arctica, am găsit o înțelegere comună că există doar „națiuni arctice” și „națiuni non-arctice”. Am convenit că, deși opiniile națiunilor non-arctice precum China ar putea fi interesante, doar națiunile arctice ar trebui să fie la masă atunci când se iau decizii cu privire la regiune. Unul dintre omologii noștri ruși a susținut acest punct remarcând sec că „viermele de mătase nu poate supraviețui în Arctica”.

În acest sens, propunerea lui Robert C. O’Brien este ca Biden să continue viziunea pusă în aplicare de Trump. “Administrația Biden poate obține acest rezultat bazându-se pe investițiile în prezența noastră militară și continuând extinderea diplomatică întreprinsă de administrația Trump”., scrie nationalinterest.org