Monden Alina Sorescu are planuri mari de viitor. Divorțul i-a schimbat total viața







Alina Sorescu a divorțat de Alexandru Ciucu după trei ani de scandal prin tribunale. Cântăreața a declarat că încearcă să se concentreze pe proiecte, pe fetițele ei și pe lucrurile frumoase din viața ei.

Alina Sorescu și-a schimbat viața

„Mă concentrez pe fetițele mele, mă concentrez pe munca mea. Am multe lucruri frumoase în viața mea, am trupa de pici care mă umple de bucurie, am multe proiecte la care iau parte, așa că încerc să mă concentrez pe partea frumoasă a vieții și pe o perioadă cât de cât mai bună în viața mea acum”, a spus aceasta.

Artista a mai spus că fiicele ei merg la cursurile sale de muzică și că este foarte mândră de ele. Aceasta a declarat că orice activitate artistică este foarte bună pentru copiii și că îi ajută să se dezvolte.

„Sunt foarte fericite că acum pot merge, sunt fericite să fie alături de mine. Eu sunt mândră că le place ceea ce fac, că se obișnuiesc și ele treptat cu tot ceea ce înseamnă scena. Au ureche muzicală, au simțul ritmului.

Le place să fie alături de mine pe scenă și cred că asta le va ajuta foarte mult în viitor. Așa cum cred că îi ajută, în general, pe copii. Orice activitate artistică îi dezvoltă, îi ajută să fie curajoși și încrezători în forțele lor”, a declarat ea.

Ciucu nu accepta ca fetițele să fie implicate

Alina Sorescu a mai declarat că vrea să le bage pe fetițele ei în proiecte. Aceasta a spus că până acum nu le-a luat în videoclipuri sau concerte pentru că fostul ei soț, Alexandru Ciucu, n-a acceptat.

„Au și apărut de-a lungul timpului în momentul în care s-a putut, pentru că a fost o perioadă în care tatăl lor nu era de acord. Pregătesc proiecte noi cu trupa de pici, mai ales pentru 1 Iunie, pentru că se apropie și va fi o perioadă încărcată pentru noi. Muncim la proiectele cu care vom ieși foarte curând”, a mai spus artista.

Care este secretul Alinei Sorescu

Cântăreața a spus că încearcă să mențină un echilibru în tot și să nu facă excese. Artista a declarat că îi place să aibă grijă și că este o fire cerebrală.

„Încerc să mențin un echilibru. Asta m-a caracterizat dintotdeauna. Îmi place să cred că sunt o fire cerebrală, care nu face excese de niciun fel și îmi place să am grijă de mine. Până la urmă este o condiție a oricărei femei, în primul și în primul rând și mai ales că am o meserie care implică aparițiile publice și atunci asta este o dovadă de respect pentru public”, a declarat ea pentru Cancan.