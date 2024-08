Politica Alina Gorghiu: Proiectul de neimpozitare a pensiilor, plin de vulnerabilități







Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a spus joi în şedinţa PNL că proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind neimpozitarea pensiilor sub 3000 de lei, anunţat de premierul Marcel Ciolacu, are vicii de neconstituţionalitate.

Alina Gorghiu vrea schimbări

„Înca nu a venit la avizare proiectul de OUG, dar o să vă rog, dle președinte, ca la coaliția de azi să atrageți atenția că proiectul de oug privind neimpozitarea pensiilor sub 3000 de lei are vicii de neconstituționalitate. E vorba de art 115 din constituție: nu avem argumente pentru a trece de urgență așa ceva, trebuie votat proiectul liberal din Parlament. Nu pentru că este liberal, ci pentru că este calea corectă de reglementare Mai simplu spus: situaţia avută în vedere de guvern nu poate fi calificată ca fiind una extraordinară, așa cum ne cere Constituția și nu se poate susţine nici existenţa unei urgenţe în adoptarea reglementării”, a spus Gorghiu.

Ce i-a cerut lui Marcel Boloș

Gorghiu i-a cerut lui Marcel Boloș să dea bani pentru plata pentru modernizarea și construirea celor două penitenciare. „72 la sută din români consideră că violența și violența în familie sunt probleme majore în societate. Pe data de 1 sept intră în vigoare ordinul de protecție extins, înseamnă că protejăm nu doar victimele violenței domestice, ci victimele tuturor violențelor și le putem asigura brățări electronice. Cer suport pentru a promova această lege în toate mediile”, a spus Ministrul Justiției.

Raluca Turcan, despre reforma pensiilor

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a spus că reforma pensiilor a fost inclusă în PNRR pentru că reprezenta o problemă reală. Ea a mai declarat că s-a introdus digitizarea dosarelor de pensii.

„Reforma pensiilor a fost inclusă în PNRR pt că reprezenta o problemă reală, oamenii erau preocupați de inechitatea din sistem. Am reușit să includem reforma în PNRR. Pentru a putea face reforma bine, ne-am luat niște măsuri asiguratorii. Și am introdus digitizarea dosarelor de pensii. S-a mai încercat o recalculare a pensiilor în 2005, doar că dosarele erau în format de șină. Pentru a duce la bun sfârșit sistemul de digitizare, am angajat o mie de oameni în casele de pensii, oameni plătiți din bani de la PNRR. Ieri, în ședința de guvern au prelungit cu încă șase luni angajarea acestor oameni. Legea este în proporție de 95% legea lăsată în min Muncii în mandatul PNL. A fost o reformă gândită cu specialist, o muncă intensă”, a spus Turcan.

Raluca Turcan și-a spus părerea și despre neimpozitarea pensiilor sub 3000 lei.„Avem 2 decizii ale CCR care spun că nu poți modifica prin OUG legislație referitoare la pensii și salarii dacă există pe circuit legislativ un proiect. Eu cred că într-un spirit de minim solidaritate putem întări rolul legislativ și vota acest proiect”.