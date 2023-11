Raluca Turcan, una dintre femeile ministru foarte de bogate. Ce avere are politicianul

Raluca Turcan, ministra Culturii este cu siguranță o femeie ”avută”. Declarația ei de avere începe cu un teren agricol la Limanu în Constanța, cumpărat în 2006, de 3000 de metri pătrați.

De asemenea, la capitolul terenuri, ministrul mai deține un teren în Grui, Ilfov, acolo unde are casă și Nuțu Cămătaru. Acest teren a fost cumpărat în 2006 și are 1000 de metri pătrați.

Este deținut împreună cu Bogdan Chirițoiu. De asemenea împreună cu soțul are un apartament în Sibiu de 102 metri pătrați pe care l-au cumpărat în 2017.

La capitolul mașini, Raluca Turcan are o Toyota din 2008. Are de asemenea și bijuterii în valoare de 15.000 de euro. Însă la capitolul conturi ministrul stă foarte bine.

Astfel, are un cont la BRD deschis în 2009 unde are 5.200 de lei. Are unul și la BRD deschis în același an unde are 20.000 de euro. Mai are unul la BT în euro deschis în 2017 în care are 5820 de euro. Tot la BT are și 24.692 de lei într-un cont.

Raluca Turcan are peste 300.000 de euro într-un singur cont

Are și 302.451 euro la aceiași bancă, într-un cont tot din 2017. La Alianz Țiriac soțul are un fond de investiții de 21.000 de lei.

La BCR are ea un fond de investiții în valoare de 23.450 lei. Tot acolo are un alt fond de 6.718 de lei. Cei doi soți au fiind de investiții și la NN asigurări acolo unde își strâng bani pentru pensie în valoare de 146 de mii de lei și un altul în valoare de 36.000 de lei.

La BCR, Valeriu Turcan are un cont în valoare de 99.238 euro. Tot la BCR, Valeriu Turcan mai are alt cont, de 6.054 de lei. Iar la BT același soț are un depozit în euro de 50.279.

Pentru că este prevăzător, Valeriu Turcan are acțiuni la SIF Muntenia în valoare de 1230 de lei. Mai are și la Arthur and Regents în valoare de 2.200 de lei.

La New Gate Veritas , în valoare de 1000 de lei, Artwork European Trening, societate pe care o deține, cu acțiuni în valoare de 500 de lei.

Titluri la Stat Fidelis, de 18.000 de lei. Și a acordat împrumuturi în valoare de 55.000 de lei. Ca venituri, Raluca Turcan are anual o indemnizație de 131.412 de lei. Iar Valeriu Turcan 115 mii de lei.