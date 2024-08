Politica Ciucă despre Ciolacu: S-a luat Guvernul pe persoană fizică







Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus că Marcel Ciolacu a luat Guvernul pe persoană fizică deoarece nu şi-a invitat partenerul de coaliţie la evenimente publice. Fostul premier a mai declarat că PNL a fost obligat să formeze o coaliţie cu PSD.

Nicolae Ciucă, despre Marcel Ciolacu

„După ezitarea pe care a avut-o Marcel Ciolacu la întrebarea dumneavoastră, ezit şi eu să am încredere pentru că în momentul în care există o astfel de ezitare, ţinând cont de faptul că în relaţia dintre noi şi într-adevăr, aici a fost corect, nu avem o relaţie de prietenie, prietenia înseamnă cu totul altceva, eu trăind o viaţă în armată, ştiu ce înseamnă prietenia, camaraderia. Prietenia înseamnă să faci, în momentele dificile pentru prietenul tău, ceea ce ai face pentru tine şi familia ta. Nu am ajuns la acest nivel, nici nu aveam cum şi nici nu aveam când”, a spus Ciucă.

N-are încredere în Marcel Ciolacu

Fostul premier a explicat și de ce Marcel Ciolacu a ezitat în ceea ce priveşte subiectul încredere.„Iar faptul că Marcel Ciolacu a ezitat în ceea ce priveşte subiectul încredere este o chestiune pe care a jucat-o absolut politic pentru că el nu putea să se prezinte electoratului social-democrat ca fiind unul care are încredere în singurul contracandidat care cu adevărat poate să îl bată în turul doi.

Din toate punctele de vedere şi aici apreciez răspunsul său, există onestitate, respect, există asigurarea parcursului liniei pe care am asumat-o împreună”, a răspuns Nicolae Ciucă, într-o emisiune online, miercuri seară, după ce a fost întrebat dacă are încredere în Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a spus că „s-a luat Guvernul pe persoană fizică” şi a subliniat că nu a fost invitat niciodată de Marcel Ciolacu la evenimentele publice în calitate de partener de guvernare. El a declarat că este un om onest, dar că actualul premier trebuie să înțeleagă că nu este guvernul niciunuia dintre ei, ci guvernul ţării.

PNL, obligat să facă această coaliție cu PSD

Fostul premier a explicat și de ce nu se rupe coaliția. El a subliniat că liberalii au fost obligați să facă această coaliție cu PSD. „Pentru că există o responsabilitate. Eu am spus oamenilor că am intrat în această coaliţie şi am construit această coaliţie din nevoia de stabilitate. Dacă mi-am dorit această coaliţie? Am fost obligaţi să facem această coaliţie cu PSD pentru că propriul nostru partener de dreapta nu a făcut nimic altceva decât să depună o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern, USR, sigur că da. Mi-aş fi doriut să avem un guvern de dreapta (...) ”, a afirmat Nicolae Ciucă.