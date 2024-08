Economie Ciolacu îi pune la aceeași masă pe Nicoșor Dan și Sebastian Burduja







Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, că i-a invitat la discuții despre sistemul de termoficare al Bucureștiului pe Nicușor Dan, primarul Capitalei și pe ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Ciolacu, nemulțumit de avariile din sistemul de termoficare

Recenta avarie la sistemul de termoficare, din cauza căreia o treime dintre imobilele din Capitală nu au apă caldă (2.996, din totalul de 9.283 imobile), iar în cazul altor 1.542 de imobile funcționarea serviciului de furnizare a apei calde este deficitară, l-a făcut pe premierul Marcel Ciolacu să îi cheme la discuții pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și pe fostul său contracandidat, Sebastian Burduja.

Potrivit aplicației Termoenergetica, marți după-amiază, la ora 16:30, doar 51% din sistemul de termoficare din Capitală se afla în stare de funcționare normală.

CET Progresul oprit forțat de ELCEN

Electrocentrale București (ELCEN), producătorul de agent termic din Capitală, a anunțat că a oprit forțat CET Progresu marți la ora 14:20, din cauza unei avarii survenite în jurul orei 13:00 în rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica București.

„Deși echipele ELCEN au făcut toate eforturile de a menține centrala în funcțiune, Termoenergetica nu a reușit să asigure sarcina termică minimă, ceea ce a condus la oprirea forțată a CET Progresul”, au arătat reprezentanții Elcen, pe pagina de Facebook.

Marcel Ciolacu a declarat că a avut o discuție telefonică cu primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, pentru a vedea ce se poate face în situația în care CET Progresu a fost închis forțat. Cei doi au hotărât să se întâlnească, împreună cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pentru a găsi soluții.

„Vedem cu toţii că în Bucureşti este o situaţie gravă cu reţeaua de termoficare. Jumătate din oraş nu are apă caldă. Astăzi dimineaţă am vorbit cu domnul primar al Capitalei, Nicuşor Dan, şi am convenit, împreună şi cu ministrul Energiei, în perioada următoare, să ne întâlnim şi să găsim soluţiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru”, a comunicat Ciolacu.

Problema termoficării în București trebuie rezolvată

Marcel Ciolacu spune că în astfel de situaţii este importantă colaborarea, indiferent de culoarea politică. „Cred cu tărie, când e vorba de viaţa oamenilor, trebuie să colaborăm! Nu contează culoarea politică, iar pasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluţie”, a precizat premierul.