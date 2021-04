Aceasta susţine că Guvernul nu are timp de „drame” sau „zgomot de fond pentru nimic”, așa că membrii coaliției ar trebui să nu facă jocurile PSD.

„Florin Cîțu are tot sprijinul PNL”

„E perioadă de criză, avem treabă de făcut. Nu avem timp de drame sau zgomot de fond pentru nimic. Disensiunile, tensiunile și atacurile politice denotă lipsă de respect față de electoratul care ne-a acordat încredere. Înțeleg orice demers politic, le apreciez pe cele raționale, pentru că avem de depășit un obiectiv major, acela de a ieși cu bine din pandemie. Aceasta este prioritatea zero. Fac apel la oricine din coaliție să nu fie util PSD. Pentru că asta înseamnă să îi trădăm pe cei care ne-au oferit încrederea și singurii care au de suferit sunt românii.

PS: Florin Cîțu are tot sprijinul PNL. Sprijinul celui mai puternic partid, Singurul partid care și-a asumat singur guvernarea într-o perioadă de criză, când alte partide au fugit. Soluția este PNL-USR-PLUS-UDMR la guvernare, mai puternici și ca echipă”, a scris Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook.

Atacul lui Voiculescu la adresa lui Cîțu

Vlad Voiculescu a lansat vineri mai multe atacuri dure în direcţia premierului Florin Cîțu.

„Am crezut că premierul nu va folosi forţa pe care i-am dat-o din raţiuni care ţin mai mult de cariera lui politică, aşa cum chiar el s-a exprimat.

Am crezut că am ieşit din epoca epoleţilor, a specialilor… Cred că şi aici m-am înşelat şi mai avem mult timp până acolo. Vaccinarea… Am insistat la începutul acestui an ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni şi bolnavi. Altcineva a vrut altfel. (…) Ne-am pomenit cu un corp de control (n.r. – al premierului) care a aruncat în spaţiul public afirmaţii nemaintâlnite în lumea civilizată.

Semnalul dat de premier este că dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei să oferi informaţii publice, trebuie să te temi. Dacă deranjezi un sistem de privilegii, atunci el va acţiona împotriva ta cu tot ce are.

Deschiderea şcolilor este un succes al acestui guvern, dar printr-un efort comun a încercat pasarea vinii către Ministerul Sănătăţii.

Despre gestionarea pandemiei… S-a văzut un premier al României discutând aproape niciodată cu Ministerul Sănătăţii, lansând obiective fără să discute cu MN, un premier al României devenind primul epidemiolog al ţării… Este un lucru mai puţin îmbucurător pentru un stat care vrea să se schimbe”, a transmis Voiculescu.