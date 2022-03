Alimentul care nu trebuie să vă lipsească din casă dacă țineți post. Sfaturi de la Dr. Mencinicopschi

Postul Paştelui vine la pachet cu o mulțime de beneficii. Credincioșii se purifică trup și suflet în această perioadă, dar foarte puțini stiu ce alimente trebuie să aleagă. Doctorul Mencinicopschi recomandă murăturile. Acestea conțin vitamina C și protejează mucoasa gastrică.

„Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii în oțet. Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură unde are loc un proces de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă!

Murăturile merg foarte bine cu mâncarea grasă, grea. Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Specialistul a explicat și adevărul din spatele dietelor. Acesta a declarat că omul poate să se adapteze la foame, dar prea multă mâncare îți poate afecta sănătatea.

”Este foarte indicat, și din punct de vedere medical, să ții și post intermitent în afară de posturile religioase. Adică ar fi bine măcar două zile pe săptămână să ții post, să mănânci mai puțin, să te înfrânezi de la abundență. Omul este adaptat genetic la foame, nu la îmbuibarea cu alimente!”, a zis prof. univ. Dr. Gheorghe Mencinicopschi.

Postul Paștelui 2022

În acest an, Paștele ortodox este pe data de 24 aprilie, în timp ce Paștele catolic va fi pe 17 aprilie. Postul Paștelui este cel mai lung dintre cele patru posturi importante din an. Credincioșii îl consideră și cel mai dificil post. Acesta a început pe 7 martie și se va termina pe 23 aprilie.

Catolici țin Postul Mare de pe 28 februarie până pe 16 aprilie. În ambele religii, credincioșii trebuie să renunțe la anumite alimente, la gânduri nepotrivite, pofte, vicii, patimi sau violențe.

Cu toate că Paștele diferă de la an la an, acesta pică de fiecare dată duminica. După ziua în care este sărbătoarea, sunt fixate Floriile și Rusaliile, potrivit romaniatv.