ALIANȚĂ politică SURPRINZĂTOARE: Două partide din România și-au unit FORȚELE pentru a participa la ALEGERILE din 2019 și 2020

Partidul România Mare (PRM), fondat de Corneliu Vadim Tudor, s-a aliat cu partidul România Unită (PRU), condus de Bogdan Diaconu, și au ca țintă imediată câștigarea unor locuri pentru Parlamentul European, conform b1.ro

”Cel mai important este că singurele partide naționaliste de pe scena politica romanesca, Partidul România Mare, care a ținut steagul naționalismul aprins aproape 30 de ani, și Partidul România Unita, partidul care a avut cea mai mare performanta la ultimele alegeri, deci cele mai reprezentative partide care reprezinta naționalismul romanesc, au înțeles ca trebuie sa lăsam orgoliile deoparte si au înțeles ca trebuie sa oferim României șansă de a avea o voce care sa apere interesele poporului roman și ale națiunii romane în Parlamentul European.

Eu ma bucur foarte tare ca astăzi am hotărât ca PRM și PRU sa formeze o alinata electorala și sa ne prezentam in alegeri împreună, atât pentru europarlamentare, cat si pentru celelalte trei. Cat ne vor da romanii. Tinta e sa ducem naționalismul romanesc in Parlamentul European și sa formam o familie politica in Parlamentul European, alături de curentul naționalist european pentru a garanta ca Europa nu-si va schimba planul inițial, acela de a fi o Europa unita, a națiunilor si a tarilor suverane.

Este foarte important ca astăzi am decis sa mergem împreună, sa pășim împreună pe un drum, care sunt convins ca dupa doi ani, cand încheie cele patru tururi electorale la care ne-am angajat sa luptam pentru națiunea romana vom apropia obiectivul de a avea o Romanie mare si unita. Sunt câțiva pași tehnici de făcut: trebuie sa aducem organizațiile împreuna, sa creăm o coeziune in acesta alianta și sigur, consultându-ne cu organizațiile de partid si membrii de partid și la momentul in care se depune lista, vom avea o lista cu cei mai buni candidați pe care alianță PRM-PRU poate sa ii ofere.”, a declarat președintele PRU, Bogdan Diaconu.

Președintele PRM, Victor Iovici, este convins că această alianță va avea un cuvânt de spus în politică.

”Noi ne bucuram c[ la apelul Partidului România Mare, Partidul România Unit[ a răspuns pozitiv si suntem hotărați ca sa redam demnitatea romanilor și a României într-o Europa a națiunilor, nu asa cum a fost pana acum.

Sunt convins ca romanii trebuie sa-si capete identitatea pe care au avut-o înainte și România trebuie sa fie România tuturor romanilor indiferent unde sunt ei. Noi suntem convinsi ca la alegerile care urmează, vom fi o forță si noi vom desemna viitorul României”, a afirmat liderul PRM.

