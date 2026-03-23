Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL: Se discută despre consolidarea dreptei pentru alegerile din 2028

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat la RFI că în interiorul dreptei politice din România au început discuții preliminare privind o posibilă construcție politică amplă pentru alegerile din 2028. Potrivit acestuia, ar putea fi vorba despre un proiect similar unor alianțe istorice de tip „Dreptate și Adevăr”, care să reunească mai multe formațiuni de centru-dreapta.

Muraru a declarat că aceste discuții sunt încă informale, dar au intrat într-o etapă de conturare, fiind purtate de câteva săptămâni între diverse formațiuni politice. El a spus că ideea centrală este consolidarea unui pol de dreapta care să poată concura serios la viitoarele cicluri electorale, inclusiv parlamentarele din 2028.

În același timp, liderul PNL Iași a lansat critici la adresa PSD, despre care spune că ar fi tensionat de perspectiva unor astfel de reconfigurări politice. În opinia sa, social-democrații ar manifesta o opoziție puternică față de direcțiile de reformă promovate în prezent în guvernare, dar și față de posibilitatea apariției unei alianțe de dreapta mai solide.

Muraru a comentat și stilul de conducere al unor lideri politici, susținând că există diferențe majore între actualul mod de guvernare promovat de liberali și cel asociat PSD. În acest context, el l-a menționat pe Ilie Bolojan, despre care afirmă că promovează eficiența administrativă și disciplina bugetară, într-un mod diferit de practicile politice tradiționale.

„Ilie Bolojan are un stil de guvernare orientat spre eficiență, disciplină bugetară, reforme reale”, a spus Muraru, adăugând că acest tip de leadership ar putea deveni un element central în construcția unui proiect politic de anvergură în jurul PNL.

Vicepreședintele liberal a mai afirmat că există discuții cu mai multe formațiuni politice, inclusiv partide mai mici sau grupări desprinse din alte structuri politice, precum REPER sau formațiuni conduse anterior de Ludovic Orban. De asemenea, el a menționat că USR este văzut ca un potențial partener natural în această eventuală reconfigurare a dreptei.

Potrivit lui Muraru, o parte semnificativă din PNL ar înclina spre ideea că o alianță electorală cu PSD devine tot mai puțin probabilă în perspectiva anului 2028, în timp ce o colaborare între forțele de dreapta ar putea reprezenta o alternativă strategică viabilă.

Acesta a mai subliniat că proiectul discutat ar avea ca obiectiv reunirea sau cooperarea mai multor formațiuni de centru-dreapta, fie prin alianțe electorale, fie prin posibile fuziuni, în funcție de evoluția negocierilor din perioada următoare.

Oficialul PNL a spus că totul se află într-o fază de explorare politică, fără decizii finale, însă nu exclude ca în lunile următoare discuțiile să se intensifice și să capete o formă mai concretă în perspectiva alegerilor din 2028.