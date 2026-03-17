Alexandru Muraru: Demisia lui Ilie Bolojan nu este discutată în PNL. Cine ar fi lansat zvonurile, potrivit deputatului liberal
- Răzvan Scarlat
- 17 martie 2026, 16:46
Deputatul PNL Alexandru Muraru nu crede într-o o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, fiind de părere că scenariul este promovat de aripa pro-AUR din PSD.
De unde vin zvonurile despre demisia lui Ilie Bolojan, potrivit lui Alexandru Muraru
Deputatul Alexandru Muraru, lider al PNL Iași, a declarat că scenariul potrivit căruia premierul Ilie Bolojan ar urma să demisioneze este nefondat.
„Acest scenariu nu este discutat în PNL”, a spus Muraru.
El a declarat că sursele anonime care vehiculează ideea demisiei premierului provin „din același loc de unde vin toate scenariile haotice din ultimele zile - din rețeaua Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, aripa pro-AUR din PSD care visează cu ochii deschiși la căderea Guvernului”.
Ilie Bolojan nu ar demisiona în săptămâna bugetului, susține Alexandru Muraru
În continuare, Alexandru Muraru a declarat că actualul premier „nu a condus nouă luni un guvern în cele mai dificile condiții fiscale pentru a demisiona în săptămâna în care bugetul se votează în Parlament”. Deputatul liberal a mai spus că zvonurile nu reprezintă o știre, ci „lista de dorințe a celor care vor haos - anticipate, căderea Guvernului, instabilitate politică - pentru un singur motiv: reformele lui Bolojan amenință direct rețelele de putere pe care această aripă le-a construit în ani de guvernare”.
PNL va evalua reformele și obiectivele guvernamentale
Muraru a spus că PNL nu se concentrează pe scenariile lansate de aripa pro-AUR din PSD. Partidul se pregătește să organizeze, sâmbătă, la Sibiu, o evaluare a obiectivelor asumate de coaliție și a reformelor implementate la nivel guvernamental. „Se discută în capetele celor care și-ar dori asta de la PSD și AUR. PNL merge să facă evaluarea obiectivelor și va analiza impactul reformelor, precum și viziunea partidului pentru etapa post-reforme”, a declarat Muraru.
În final, deputatul liberal a spus că scenariul în care premierul Bolojan „ar arunca coaliția în aer” este promovat doar de cei care își doresc instabilitate politică și nu reflectă realitatea din PNL.
