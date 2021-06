Creatorul de modă Alexandru Ciucu a clarificat speculațiile din ultima perioadă cu privire la divorțul de soția sa, Alina Sorescu. Cei doi sunt căsătoriți de 11 ani și au două fetițe. În ultima vreme au apărut, însă, mai multe speculații referitoare la divorț, după ce Alexandru Ciucu a fost văzut în compania unei alte femei. În acest context, pentru a pune capăt scenariilor vehiculate în public, creatorul de modă a ținut să clarifice lucrurile. Alexandru Ciucu a precizat că el și familia sa planifică o viitoare vacanță pentru această vară.

„O să plecăm în vacanță. Momentan, așteptăm să fie clar cu restricțile de călătorie, eu sunt vaccinat, așteptăm doar să vedem ce se va mai întâmpla. Nu am stabilit destinația, e în funcție de ce se mai petrece la nivel mondial cu restricțiile”, ne-a spus, în exclusivitate, Alexandru Ciucu, conform Fanatik.

El a spus că în acest moment nu se pune problema despărțirii de Alina Sorescu și a infirmat toate zvonurile cu privire la un divorț. Dimpotrivă,

„Am mai spus-o și o spun. Nu, nu divorțăm. Nu avem niciun fel de probleme în relația de cuplu, doar ne bucurăm de discreție, preferăm să nu discutăm despre lucurile intime”, a spus, Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu infirmă speculațiile privind un divorț

Nici Alina Sorescu nu confirmă speculațiile privind un eventual divorț, chiar dacă presa a semnalat în mai multe rânduri faptul că soțul ei a apărut în public în compania altor femei.

Alina Sorescu a explicat de ce soțul ei a fost văzut pe Litoral singur, alături de o altă femeie. Ea a spus că n-a fost prezentă la acea întâlnire deoarece una dintre fetițe a avut probleme de sănătate.

„Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, a spus Alina Sorescu, la un post de televiziune.

Speculații despre un eventual divorț dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au apărut și anul trecut, în 2020, dar nici atunci nu s-au confirmat, chiar dacă s-a spus că între cei doi sunt probleme.

Afacerile lui Alexandru Ciucu afectate de pandemie

Afacerile lui Alexandru Ciucu au avut de suferit în ultimii ani din cauza pandemiei de coronavirus, Cererea de haine de lux a scăzut, iar acest lucru s-a reflectat în vânzările firmei.

„A fost un an greu pentru majoritatea afacerilor. Adică, cu unele excepții, afacerile au scăzut semnificativ. Sperăm că, odată cu relaxarea restricțiilor, că se vor schimba, în acest an, lucrurile. Noi, ca firmă, nu ne-am reprofilat, nu am creat alte ținute, ne-am păstrat linia și, oricum, nu e chiar atât de simplu pe cât ar putea părea să ne schimbăm linia”, a mai spus Alexandru Ciucu.