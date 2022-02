Alexandru Arșinel, la capătul puterilor! A decis să renunțe la tot. ”Mi-a fost rău, chiar rău”

Alexandru Arșinel a bucurat românii cu fiecare ocazie și se laudă cu o carieră impresionantă. Actorul s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate și a luat o decizia drastică. Acesta a sperat să se simtă mai bine și să revină pe scenă, dar nu a putut avea suficientă energie pentru spectacol. Omul de scenă deține o casă la Sinaia și a decis să renunțe la viața sa din Capitală.

După 60 de ani de carieră, actorul nu s-a putut prezenta la ultimul spectacol. Alexandru Arșinel a declarat că urmează să se mute din București și speră să își găsească liniștea la Sinaia.

„Eu am adunat nişte ani. Ieri mi-a explicat băiatul cel mare, când am făcut operaţia pe inimă de valvă, doctorul îmi mai dădea doi ani. E o operaţie serioasă, eu nu am ştiut absolut nimic.

Din cauza asta nu m-am simţit prea bine, nu am forţă, nu am energie în mine. Operaţia a reuşit, însă eu sunt moleşit. Am şi stat mult culcat că n-am avut încotro.

Am noroc, însă, că sunt pensionar şi nu mi se cere efort prea mare. Regret din suflet că, în cei 60 de ani, a fost pentru prima dată când nu am fost la spectacol. Am fost la repetiţie şi nu am fost la spectacol. Mi-a fost rău, chiar rău, rău. Spre primăvară o să mă mut la Sinaia unde încerc să mă refac”, a declarat Alexandru Arșinel.

A rămas cu sechele grave

Viața l-a testat greu pe celebrul actor, dar acesta a declarat că nu i-a dispărut speranța. Operația pe care a suferit-o a fost un real succes.

„Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine.

E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați”, a declarat Alexandru Arșinel.

”Fac recuperare medicală, fac niște proceduri, niște exerciții și cu cei de la Spitalul Monza, dar și în privat. De două ori pe săptămână vine cineva la mine acasă pentru recuperare, pentru terapie. Fac niște exerciții speciale, un fel de gimnastică medicală, nu sunt foarte intense, dar mă ajută foarte mult”, a spus acesta pentru Fanatik.