„Ne exprimăm regretul față de situația în care sunt puse familiile celor două victime. Nu avem concluzii preliminare cu privire la rezultatul fragmentelor osoase. Tot ce a apărut în presă sunt informații pe surse. Vă vom ține la detalii cu toate progresele pe care la facem. Prioritatea noastră este aflarea adevărului. Nu neglijăm nicio pistă, nicio variantă. Sunt multe informații care se vehiculează în spațiul public, dar nu ne plângem. Colegii noștri muncesc neîncetat”.

„Până nu avem nişte concluzii clare cu privire la faptul că una sau alta dintre cele două victime ar fi fost într-adevăr ucise, sunt doar nişte indicii, noi le spunem rezonabile, aşa cum prevede Codul penal şi Codul de procedură penală. În mod cert, nu putem neglija nicio variantă de anchetă. (…) Până nu avem elemente clare că ar fi decedate, noi nu putem neglija varianta că ar fi în viaţă”, a afirmat, într-o conferinţă de presă, Felix Bănilă.

Avem fragmente osoase de la fata locului, nu avem rezultat. Am vazut opiniile unor specialisti respectabili in materie. Dansii nu au stiut dar este esential un lucru: admitand ca ar fi fost arsa in acel butoi metalic, am fost la Craiova si m-am edificat si am constatat ca nu este un butoi in adevaratul sens al cuvantului, este un arzator improvizat, un suport metalic realizat artizanal de inculpat ca să ardă diverse lucruri. Partea inferioara nu are fund si focul se pune dedesubt, functioneaza ca un arzator”, a zis seful DIICOT.

„La momentul acesta se fac niște căutări cu cei de la Poliție și de la ISU în niște canale și un lac de lângă casa dumnealui. Cum spuneam la început, nu neglijăm niciuna din cele două versiuni și că ar fi în viață și nu ar fi.

Dacă și DIICOT-ul este depășit de acest caz, vă spun eu că nu. Discuțiile privind competența DIICOT pe acest caz sunt depășite. Noi nu putem să compromitem întreaga anchetă făcând verificări care nu țin de competența noastră”, a declarat Bănilă.

