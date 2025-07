Alexander Zverev, după eliminarea șocantă de la Wimbledon: Nu mai găsesc bucurie, mă simt singur

Alexander Zverev a mărturisit că se simte „singur” și „gol” în urma primei sale eliminări dintr-un turneu de Grand Slam. Germanul, cap de serie numărul trei, a fost bătut de francezul Arthur Rinderknech în prima rundă a turneului de la Wimbledon.

Zverev, aflat pe locul 3 în clasamentul ATP, a fost învins de francezul Arthur Rinderknech (72 ATP), într-un meci maraton care s-a întins pe durata a două zile și a durat aproape cinci ore. Scorul final a fost 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4, iar eliminarea timpurie a fost cu atât mai surprinzătoare, cu cât germanul era considerat unul dintre principalii favoriți ai competiției londoneze.

Pe parcursul partidei, Zverev a părut lipsit de energie și de soluții, în ciuda faptului că a avut nouă mingi de break – toate salvate de adversarul său. După înfrângere, în conferința de presă, sportivul a explicat că forma sa slabă nu este cauzată de probleme fizice, ci de o stare mentală profund afectată.

Pentru prima dată în mod public, Zverev a admis că se confruntă cu dificultăți psihologice serioase. Deși este cunoscut faptul că sportivul trăiește de mic copil cu diabet, el a explicat că, în ultimele luni, starea sa mentală s-a deteriorat vizibil, afectându-i performanțele și echilibrul personal.

„Mă simt extrem de singur. Nu este vorba doar despre tenis. Viața mea, în general, pare lipsită de sens acum. Chiar și atunci când câștig, nu mai simt acea bucurie, acea motivație care mă făcea să continui. Mă trezesc dimineața fără niciun scop. Cred că mulți oameni s-au simțit așa la un moment dat, dar când ești sportiv de performanță, totul se vede în rezultate”, a declarat Zverev.

