Alex Dobrescu are o singură rugăminte la Cristina Cioran: Să mă aștepte

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran a declarat că actrița ar trebui să aibă răbdare până iese el din închisoare. Mai ales dacă îl iubește, atunci îl va aștepta.

Tatăl copiilor Cristinei Cioran a explicat din închisoare că îi mulțumește acesteia pentru cei doi copii. ”Îi mulțumesc din tot sufletul meu că avem acești doi copii frumoși. Și să aibă răbdare cum am și eu.

Îi mulțumesc că există în viața mea. Oricum ce relație poate să fie când eu sunt aici? Adică ea este la Constanța și eu sunt aici. Cine mă iubește mă așteaptă că și eu îi iubesc pe ei, fac tot ceea ce ține de mine să îi fac fericiți și să se simtă liberi și ei înșiși”, a spus acesta.

De asemenea bărbatul a mai spus că se va asigura ca cei mici vor avea libertatea de a fi așa cum își doresc. ”Într-o societate plină de prejudecăți și oameni care judecă, eu vreau să fiu cel de lângă ei care să fie un om permisiv și să le pot întreține fericirea și la propriu și la figurat. Familia mea e biserica mea și Dumnezeul meu, ei sunt liniștea și iubirea mea supremă”, a explicat Alex Dobrescu.

Cât privește partea financiară, aceasta e în continuare neclară. ”În primul rând vreau să îmi continui proiectul cu hainele și proiectul cu televiziunea care a rămas cumva suspendat. În culisele celebrității la voi, îmi plăcea foarte mult, mai ales că eu câștigam bani în mod legal pentru familie.

Cumva mi-am trădat destinul pentru că am ajuns aici. Am terminat și facultatea și master și doctorat acum e un fel de NBA. Mama experienței este aici. Abia aștept să revin să să facem lucruri minunate. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că nu sunt bune drogurile”, a încheiat acesta.