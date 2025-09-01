Monden

Alex Bodi umilit de internauți din cauza lui Tamaș. Ce i-a stârnit pe oameni

Rivalitatea dintre Alex Bodi și Gabi Tamaș ajunge la alt nivel, după ce musculosul a postat un video ironica la adresa fotbalistului. Surprinzător însă, oamenii au fost de partea lui Tamaș.

Bodi pus la zid de internauți

Aflat pe plajă, acolo unde cel mai probabil trebuia să se simtă bine și să își vadă de treabă, Bodi nu s-a putut abține. Acesta a postat un clip ironic la adresa lui Tamaș care nu a picat foarte bine internauților.

”Nu-l mai lăsați pe Gabi Chan acesta pe la terasele de fie pe Nordului că are apucături din astea. el e obișnuit la bodegi, la birturi unde se bea bere și poșircă din aia la doi litri. după are arfe de bătăuș.

Și când își ia bătaie, că bătaia doare, își aduce aminte că e fotbalist și o ia la fugă. Țineți-l la periferie că e mai bine. Are și apucături din alea, ia microfonul în gură, să cânte, să astea”, a comentat Alex Bodi.

”La Gabi i-a cântat imnul”

Replicile internauților au fost acide. ”Da, șefule! Nu-l halesc eu foarte mult, dar Gabi Tamaș e cunoscut, are un istoric, niște trofee, un palmares… Tu, doar bani și gândul că asta cumpără tot și pe toți! E bună și berea, barosane”, a comentat o persoană. ”Dintre Tamaș și tine , crede-mă că toți îl aleg pe el, a realizat omul ceva… N-am nimic cu tine, tu ai bani care și aia știm cum sunt făcuți și atât”, a mai punctat un alt internaut.

”Tamaș, sportiv de performanță cu un currículum și care a îmbrăcat tricoul echipei naționale și a unor echipe de fotbal importante, tú bani rețele de socializare și cam atât”, a mai scris altcineva.

”La Gabi i-a cântat imnul de câteva ori. Comparativ, tu nu ești născut încă, reprezinți 0” a mai spus o altă persoană. ”Om în toată firea stă pe rețele sociale și dă info-uri, dacă era “calificat” cum îl laudă mulți de pe aici, își vedea de treaba lui, dar lui Bodi îi place lumina reflectoarelor. După fiecare “scandal” intră pe instagram și pune story… ditamai omul la 40 de ani”, a mai comentat cineva.

