Alertă santiară în Australia. Mai multe persoane au avut reacții adverse și halucinații după ce au consumat acest aliment

Un lot de spanac toxic a declanşat o alertă sanitară în Australia. Leguma a fost consumată de mai multe persoane, iar nouă australieni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Spanacul provenea de la Riviera Farms și a fost achiziţionat de la magazinul Costco. Autorităţile sanitare spun că simptomele pacienților au inclus delirul creşterea ritmului cardiac, halucinațiile şi vederea înceţoşată.

Riviera Farms a spus că o posibilitate este ca spanacul să fi fost contaminat de o buruiană. Oficialii companiei au mai adăugat că niciun alt produs nu a fost afectat. Autoritatea de sănătate din New South Wales a avertizat că orice pachet de spanac al mărcii cu data de expirare de 16 decembrie nu este sigur pentru consum. Medicii au recomandat populației să arunce spanacul care are această dată de expirare. În plus, cadrele medicale au îndemnat pe oricine care s-a confruntat cu simptome neobişnuite după ce a consumat spanac să meargă la spital.

Nicio persoană din Australia nu a murit în urma consumului de spanac contaminat

„Nimeni nu a murit, aşa că suntem foarte mulţumiţi de asta şi sperăm să rămână aşa, dar aceşti oameni sunt destul de bolnavi… până la halucinaţii, în care văd lucruri care nu există”, a declarat doctorul Darren Roberts de la Centrul de Informare privind produsele otrăvitoare. Un purtător de cuvânt al Riviera Farms a spus că au fost luate măsuri urgente. Compania a cerut magazinelor să scoată cât de repede posibil produsul de pe rafturi.

„Nu există niciun indiciu şi, din cunoştinţele noastre, nicio posibilitate că orice alte produse să fi fost afectate de această buruiană”, au spus reprezentanţii companiei. De asemenea, pe site-ul companiei a fost postat un anunț în legătură cu spanacul contaminat. Toate persoanele afectate sunt până acum sunt din Sydney, a spus NSW Health. Totuși, autorităţile din alte regiuni au emis alerte alimentare, informează BBC.