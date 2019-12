O tânără în vârstă de 22 de ani care este suspectată de meningo-encefalită a fost internată în Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, a anunţat, vineri, managerul unităţii medicale, Carmen Dorobăţ.

„Este meningo-encefalită. Nu avem încă agentul. O tratăm ca pentru orice, dar e mult mai bine pentru că nu mai este ventilată mecanic. A fost adusă de la Bacău, în urgenţă. Debutul bolii a fost brusc. Nu avem un anumit context din partea familiei care să ne conducă spre un anumit agent infecţios şi, ca urmare, am tratat-o ca pentru orice ar putea fi şi, între timp, vom avea şi alte rezultate. Important este să fie mai bine. Are sigur meningo-encefalită. Nu pot să spun însă de care este, pentru că sunt foarte multe cauze. Aşteptăm rezultatele de laborator. Am luat probe pentru bacterii, virusuri. Ced că e ceva viral”, a declarat, pentru AGERPRES, Carmen Dorobăţ.

Ce este meningita și cum se manifestă:

Meningita este o inflamatie a membranelor care inconjoara creierul si maduva spinarii. Poate sa apara atat la adulti, cat si la copii, iar in unele cazuri poate pune in pericol viata daca nu este tratata la timp.

Meningita virala apare mai des decat cea bacteriana, insa este mai blanda si poate sa treaca fara tratament. Poate fi cauzata de virusuri precum enterovirusuri, virusul herpes simplex, virusul urlian (virusul care determina oreion), HIV, virusul West Nile, dar si de alte tipuri de virusuri.

Simptomele meningitei la copii si adulti

Febra foarte mare (38 grade Celsius sau mai mult)

Durere de cap severa

Rigiditate a gatului

Respiratie rapida

Somnolenta

Sensibilitate oculara la lumina (fotofobie)

Stari de greata si varsaturi

Dureri musculare sau articulare

Stari de confuzie

Dificultati de concentrare

Convulsii

Lipsa apetitului si a senzatiei de sete

Iritiatii sau eruptii ale pielii

