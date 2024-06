Politica Alegerile prezidențiale. PNL va avea propriul candidat. Decizia luată în unanimitate







În urma anunțului care ar fi fost făcut vineri dimineață de Marcel Ciolacu colegilor săi din PSD, în cadrul căruia a precizat că partidul său nu va avea candidat comun cu PNL, Nicolae Ciucă a oferit câteva ore mai târziu câteva clarificări și a anunțat decizia luată în unanimitate de PNL: Nu vor susține un candidat PSD la alegerile prezidențiale.

Alegerile prezidențiale. PNL va avea propriul candidat

Liderii PNL s-au pus de acord în unanimitate în urma unei ședințe care a durat mai bine de șase ore. Concluzia a fost comunicată de președintele PNL, Nicolae Ciucă, care a precizat că s-a stabilit că liberalii vor avea propriul candidat la alegerile prezidențiale.

Pentru această hotărâre au fost analizate rezultatele alegerilor locale și europarlamentare, care „reconfirmă PNL ca fiind cel mai puternic partid de dreapta din România”, a spus Nicolae Ciucă

„Am avut o analiză a rezutatelor şi, sigur, am plecat de la datele pe care le avem astăzi de la BEC. Discutăm despre scorul politic al PNL, de peste 30%, şi un număr de 2,5 milioane de voturi”, a mai declarat, vineri, liderul PNL.

„Am avut o discuţie legată de perspectiva alegerilor viitoare”

Cu această ocazie, Nicolae Ciucă a dorit să mulțumească încă o dată cetățenilor care au ales să voteze PNL la alegerile care au avut loc pe 9 iunie, dar și celor care au preferat un alt partid. Din acest motiv, președintele PNL susține că liberalii, „vor cântări şi vor vedea toate realizările pe care PNL le-a realizat în administraţia locală şi la guvernare. Acest vot totodată reconfirmă PNL ca fiind cel mai puternic partid de dreapta din România”, a mai declarat Ciucă.

„Am avut dialog şi am lăsat fiecare preşedinte de filială să-şi exprime propria analiză, propriul punct de vedere. La final am avut o discuţie legată de perspectiva alegerilor viitoare”, a anunţat liderul PNL.

Ciucă a declarat că toți președinții de filială au convenit în unanimitate ca Partidul Național Liberal să aibă propriul candidat la alegerile prezidențiale.

Marcel Ciolacu își dorește ca alegerile prezidențiale să aibă loc în septembrie

Marcel Ciolacu le-a transmis liderilor din partidul pe care îl conduce că PSD și PNL nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale. Anunţul a fost făcut la şedința PSD care a avut loc vineri la Sâmbăta de Sus. Ciolacu a spus că scrutinul prezidențial se va organiza în septembrie, așa cum s-a decis în coaliție, chiar dacă liberalii vor fi să fie organizat în decembrie.

„Este evident că alegerile pentru funcția de Președinte sunt în septembrie așa cum am hotărât în coaliție și cum e corect pentru toate partidele, vorbesc acum din postura de premier. Nu am anunțat comasarea alegerilor până când nu am avut calendarul întreg al alegerilor, pentru că nu ai dreptul ca premier să faci modificări ale calendarului electoral în funcție de interese de partid. Decizia a fost luată în acel moment în cadrul coaliției.

Trebuie să ne asumăm această democrație consolidată pe care am câștigat-o cu greu în România. Indiferent dacă avem un candidat unic al celor două partide sau dacă nu avem candidat unic, PSD va avea candidat la functia de Presedinte al Romaniei, am dovedit ca suntem cel mai mare partid din Romania”, a declarat Ciolacu , potrivit surselor știripesurse..