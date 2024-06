Politica Ciolacu: PSD nu va avea candidat comun cu PNL. Insistă pentru prezidențiale în septembrie







Update.

Ciolacu a spus că scrutinul prezidențial se va organiza în septembrie,așa cum s-a decis în coaliție, chiar dacă liberalii vor fi să fie organizat în decembrie.

„Este evident ca alegerile pentru functia de Presedinte sunt in septembrie, asa cum am hotarat in coalitie si cum e corect pentru toate partidele, vorbesc acum din postura de premier. Nu am anuntat comasarea alegerilor pana cand nu am avut calendarul intreg al alegerilor, pentru ca nu ai dreptul ca premier sa faci modificari ale calendarului electoral in functie de interese de partid. Decizia a fost luata in acel moment in cadrul coalitiei.

Trebuie sa ne asumam aceasta democratie consolidata pe care am castigat-o cu greu in Romania. Indiferent daca avem un candidat unic al celor doua partide sau daca nu avem candidat unic, PSD va avea candidat la functia de Presedinte al Romaniei, am dovedit ca suntem cel mai mare partid din Romania”, a declarat Ciolacu.

Exclude varianta Mircea Geoană

Președintele PSD a mai spus că, la începutul lunii iulie, va fi convocat congresul PSD pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Acesta a declarat că varianta Mircea Geoană nu se va discuta în PSD pentru că România are nevoie de ceva nou.

„Deducația logică este și invers. Eu am anunțat foarte clar că în luna decembrie că nu voi candida la funcția de președinte.La începutul lunii iulie va avea un Congres de desemnare a candidatului.Varianta Mircea Geoană nu a fost discutată în interiorul PSD și nici eu nu am avut nicio discuție cu domnul Mircea Geoană de câțiva ani. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să am o discuție cu domnul Mircea Geoană și nu doar eu, ci și colegii mei.Mă uit la colegii mei care au câștigat alegerile (...) Majoritatea sunt tineri sau foarte tineri. Lumea se schimbă, avem un milion de tineri care au putut să vină la vot, avem rezultatele și vedem că lumea își dorește un suflu nou.

Dacă mă uit la tot profilul celor care au câștigat până în acest moment, eu nu văd un profil al trecutului. Eu am făcut o analiză împreună cu colegii mei. Dacă vom știi să ascultăm semnalul transmis atunci va fi bine, dacă nu se va întâmpla ca la ultimele 4 rânduri de alegeri”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a spus celor din partidul său să „uite” de candidat comun cu PNL. El a declarat că mandatul lui Traian Băsescu a fost un dezastru și că actualul președinte, Klaus Iohannis, a urât mereu PSD.

PSD nu va avea candidat comun cu PNL

„Data alegerilor va fi în septembrie. Nu există altă opțiune. Uitați de candidatul comun cu PNL. Nu va exista așa ceva.

Haideți să avem un președinte adevărat pentru România, care să reprezinte toți românii. După 10 ani cu Băsescu care a fost un dezastru și 10 ani cu Iohannis care a urât PSD și oamenii de stânga pe care îi reprezentăm.Abordarea pe care o vom avea va conta enorm de mult. Trebuie să rămânem o echipă unită și de data aceasta avem toate atuurile pentru a câștiga.Nu vă așteptați la nimic din partea PNL. Acești parteneri loiali”, a spus Marcel Ciolacu, potrivit surselor știripesurse.

Marcel Ciolacu, pregătit de cel mai greu „meci”

Premierul a mai spus că anul acesta, din punct de vedere electoral, este un fel de Turneu al Campionilor și că la fiecare rundă electorală, schimbă terenul de joc. Președintele PSD a declarat că trebuie ales de urgență candidatul la alegerile prezidențiale.

„Am câștigat un Grand Slam pe zgură, dar urmează un meci greu - alegerile prezidențiale”, ar fi spus Marcel Ciolacu.„Se obișnuiește ca președintele partidului să își asume candidatura. Sunt conștient de acest lucru. Trebuie să organizăm foarte repede un congres pentru a desemna candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Pentru candidat, subliniez, să nu mă reconfirm ca președinte al partidului în plină campanie electorală. Mă cunoașteți și știți că nu sunt genul de om care își rupe hainele pentru o funcție.

Dar, după 20 de ani, avem un culoar deschis la alegerile prezidențiale. De aceea, nu voi permite o luptă în interiorul PSD pentru o funcție. Asta a făcut PNL cu festivalul democrației și s-au făcut de râs. Ne vom lupta pentru a câștiga alegerile, așa cum o facem întotdeauna PSD”, a spus Ciolacu către liderii PSD.

Nu va candida dacă alegerile vor fi în decembrie

Marcel Ciolacu a declarat că nu va candida dacă alegerile prezidențiale vor fi în decembrie. „Daca alegerile vor fi in decembrie, eu nu voi candida”, ar mai fi spus liderul social-democraților.

Partidele din coaliţia de guvernare decid în aceste zile strategia pentru alegerile prezidențiale pe baza unor analize pe care PSD și PNL le fac, dar în ședințe separate.