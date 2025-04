Campania EVZ-Capital #provocareapresedintelui. Lavinia Iancu, Sustenobil, despre temerile economice

Trustul Evenimentul Zilei și Capital continuă campania jurnalistică „Provocarea Președintelui”, în cadrul căreia mai multe personalități din diverse domenii ale societății românești adresează întrebări directe șefului statului. Problemele ridicate sunt reale, presante și vin din experiențe personale: din mediul antreprenorial, academic, medical sau cultural.

De această dată, Lavinia Iancu, antreprenoare și cadru didactic asociat la SNSPA, ridică o întrebare esențială pentru viitorul șef de stat: „Cum vedeți, ca viitor președinte, că ar putea România să-și întărească economia națională și cum ar putea să câștige un avantaj competitiv pe piața globală?

Antreprenoarea a fondat SUSTENOBIL PR/ODUCTION, o agenție independentă specializată în comunicare strategică, producție creativă și promovarea sustenabilității în afaceri și cultură. Compania dezvoltă campanii de impact pentru branduri, organizații și inițiative care pun accent pe responsabilitatea socială, economia circulară și tranziția către un model economic durabil.

Din rău, în mai rău?

Venită din Oltenița, un oraș aflat la doar câțiva zeci de kilometri de București, Lavinia Iancu atrage atenția asupra prăpastiei economice dintre centrul economic al țării și zonele limitrofe: „Deși București și Ilfov concentrează cele mai multe firme cu angajați și cifre de afaceri notabile, în orașe precum Oltenița – care are totuși acces la Dunăre – dezvoltarea este cvasi-inexistentă. România are ieșire la mare, are resurse naturale, și totuși este constant la coada clasamentelor europene.”

Antreprenoarea consideră că există și o lipsă a unei viziuni clare pentru dezvoltare sustenabilă. „Economia României este formată preponderent din IMM-uri, cu performanțe economice modeste. Taxele, în special pe muncă, sunt extrem de ridicate și nu se regăsesc în calitatea serviciilor oferite de stat. Corupția endemică mă face adesea să mă gândesc serios la emigrare”, explică aceasta.

Provocare pentru cei 11 candidați

Campania #provocareapresedintelui este în continuare deschisă publicului larg.

Întrebările pot fi adresate prin intermediul publicațiilor Evenimentul Zilei și Capital sau direct pe website-urile sau platformele de socializare ale companiilor sau personalităților, folosind hashtag-ul #provocareapresedintelui.

Cei care doresc să acceseze campania #provocareapresedintelui pentru a transmite o întrebare pentru candidații la președinție, pot intra în contact cu redacțiile celor două publicații prin intermediul adresei de email provocareapresedintelui@evzgroup.ro.