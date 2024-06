Politica Gabriela Firea, decizie după alegerile locale: „Toți colegii mei au acceptat”







Gabriela Firea, care a candidat atât pentru șefia Primăriei Capitalei, dar și pentru alegerile europarlamentare, a confirmat că va merge la Bruxelles în calitate de eurodeputat din partea PSD. Ea a ocupat poziția a treia pe lista comună a candidaților PSD-PNL, după Mihai Tudose și Rareș Bogdan.

După ce a suferit o înfrângere clară în fața lui Nicușor Dan (48,26% / 22,34%), Gabriela Firea a optat pentru varianta B a carierei sale politice. Astfel s-a hotărât să se ducă la Bruxelles, în funcția obținută prin vot politic la alegerile europarlamentare (alianța electorală PSD-PNL a obținut aproape 49% din voturi). Confirmarea a venit chiar din partea Gabrielei Firea:

„Cu siguranţă şi cu ceilalţi colegi ai mei. Cred că toată munca mea din această perioadă şi din perioada anterioară înseamnă că dacă toţi colegii mei au acceptat şi m-au votat în Consiliul Politic Naţional să fiu pe această listă înseamnă că am meritat”, a răspuns Gabriela Firea vineri, la Brașov.

Totodată, președintele organizației PSD a precizat că roadele culese sunt în urma muncii depuse, chiar și în lumea politică.

„Doresc să reprezint cu cinste şi onoare”

„Nu se dă, să ştiţi, niciun premiu aşa, politic, fără muncă. Toate aşa-zisele premii politice sunt pe muncă şi pe rezultate. Vom merge acolo, vom face echipă bună, vom reprezenta România. Doresc să reprezint cu cinste şi onoare”, a mai spus Gabriela Firea.

De ce crede Gabriela Firea că a pierdut alegerile locale

Gabriela Firea a făcut declarații presei la Brașov, unde a avut loc ședința conducerii PSD, referitoare la rezultatul negativ în alegerile locale pentru Primăria Capitalei.

„Nu putem să fim deloc fericiţi cu ceea ce s-a întâmplat, nu mă aşteptam să câştig dar nici să fie un astfel de scor. E adevărat că am fost mulţi candidaţi în zona de centru-stânga, o campanie ţintită împotriva mea, din partea celorlalţi contracandidaţi. La un moment dat mă întrebam dacă eu sunt primarul în funcţie şi nu îmi dau seama, pentru că părea că mi se face mie o analiză şi cumva un bilanţ. Acum, dacă aş încerca să pasez responsabilitatea către altcineva, nu ar fi corect şi întotdeauna mi-am asumat. Şi atunci când am câştigat şi atunci când am pierdut şi bune şi rele şi aşa este normal”, a spus Gabriela Firea.

Președinta PSD București denunță o campanie de manipulare.

„Am prieteni care stăteau la vot, la cozi şi veneau tineri şi spuneau că, dacă voi fi eu votată, nu vor mai fi lăsaţi să meargă la studii în străinătate sau să muncească. Ferească Dumnezeu aşa ceva. Şi asta m-am întrebat de unde e şi am aflat că pe Tik Tok s-au dat astfel de mesaje, împotriva mea. Vă daţi seama ce manipulare”, a mai spus Gabriela Firea.