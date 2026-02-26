Alegeri cu miză națională în Marea Britanie: Starmer, provocat de Reform UK și Verzi

Premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu un nou test politic joi, când alegătorii din circumscripțiile Gorton și Denton, din Greater Manchester, sunt chemați la urne pentru a desemna un nou parlamentar, potrivit Reuters.

Potrivit sondajelor, competiția este extrem de strânsă, cu trei formațiuni politice cotate la diferențe minime: Partidul Laburist, Reform UK și Partidul Verzilor.

Scrutinul are loc într-un moment sensibil pentru liderul guvernului de la Londra, pe fondul dezbaterilor generate de recente schimbări de poziție în politicile guvernamentale și de decizia de a-l numi pe Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington.

Mandatul a devenit vacant după ce parlamentarul laburist care a câștigat detașat în alegerile generale din 2024 și-a anunțat demisia luna trecută.

Circumscripția este considerată tradițional un bastion laburist, însă datele recente sugerează o competiție mai echilibrată decât în trecut.

Sondajele indică faptul că Partidul Laburist, Reform UK și Verzii ar putea obține procente similare, ceea ce transformă alegerile parțiale într-un indicator important pentru dinamica politică locală și națională.

Keir Starmer a efectuat luni o vizită neanunțată în zonă, încercând să mobilizeze electoratul laburist. Echipa sa de campanie a insistat asupra ideii că votul reprezintă o alegere directă între Partidul Laburist și Reform UK, formațiune condusă de Nigel Farage.

Într-o declarație publicată înaintea scrutinului, Starmer a afirmat că alegerea alegătorilor „nu ar putea fi mai clară”. Liderul britanic a transmis:

„Reducerea costului vieții cu Laburiștii sau adâncirea diviziunilor dintre comunități sub Reform. Mergem înainte împreună sau deschidem calea furiei și divizării care țin țara pe loc.”

Reprezentanții Partidului Laburist au avertizat în mod repetat că un vot acordat Verzilor ar putea fragmenta electoratul de stânga. În acest context, aceștia au susținut că „un vot pentru Verzi este un vot pentru Reform”.

Scrutinul din Manchester este primul test electoral pentru Starmer după criticile generate de numirea lui Peter Mandelson ca ambasador în Statele Unite.

Mandatul acestuia a atras atenția publică în urma reluării discuțiilor despre legăturile sale anterioare cu Jeffrey Epstein. Mandelson a respins acuzațiile de comportament neadecvat.

Numirea a fost adăugată unei serii de decizii politice considerate controversate de o parte a opiniei publice și de unii membri ai Partidului Laburist, care au ridicat întrebări privind direcția leadershipului lui Starmer.

Premierul, în vârstă de 63 de ani, a declarat anterior că intenționează să își continue mandatul.

În plan local, Starmer a fost criticat după ce primarul Manchesterului, Andy Burnham, nu a fost selectat drept candidat laburist pentru Gorton and Denton. În schimb, partidul a desemnat-o pe Angeliki Stogia, consilier local.

Angeliki Stogia reprezintă Partidul Laburist în competiția electorală. Reform UK îl susține pe Matt Goodwin, academic și autor, iar Partidul Verzilor a desemnat-o pe Hannah Spencer, de asemenea consilier local.

Campania electorală a fost marcată de acuzații reciproce între partide, fără ca autoritățile electorale să anunțe oficial nereguli până în prezent.

O eventuală pierdere a mandatului într-o circumscripție considerată tradițional favorabilă laburiștilor ar reprezenta un semnal important pentru conducerea partidului.

Totuși, parlamentari laburiști citați de Reuters consideră că testul major pentru guvern va avea loc în luna mai, când sunt programate alegeri locale în mai multe consilii din Anglia, precum și în adunările legislative din Țara Galilor și Scoția.

Rezultatul votului din Gorton and Denton este așteptat cu interes atât de analiști politici, cât și de liderii partidelor implicate.