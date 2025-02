EVZ Special Alegeri, alianțe și întâlniri oficiale. Bruno Ștefan, sociolog: „Politica europeană este într-un moment de reset”. Video







O nouă ediție a podcastului „Esențial” a fost difuzată pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, l-a avut ca invitat pe sociologul Bruno Ștefan. Acesta este expert în politica internă și externă, lucrând alături de majoritatea liderilor politici importanți de după Revoluție, fie că vorbim de președinți, miniștri sau senatori. Discuția din cadrul podcastului s-a axat pe o analiză a noilor evenimente care au marcat lumea.

Cei doi au adus în discuție planurile noii administrații Trump, dar și implicațiile care vin la pachet cu conducerea republicană pentru România. Un alt subiect dezbătut a fost legat de alegerile prezidențiale și despre șansele candidaților în noua confruntare electorală din luna mai. Sociologul a venit și cu detalii importante legate de alegerile din Germania și puterea partidelor conservatoare.

Alegerile din Germania

În ultimele zile, în spațiul public și în presă a fost un subiect extrem de discutat: rezultatul alegerilor din Germania. După anunțarea câștigătorilor, Donald Trump a transmis un mesaj pentru a-l felicita pe Friedrich Merz, președintele partidului CDU, și viitorul cancelar al Germaniei.

„Trump vrea să termine acest tip de atitudine de a funcționat din anii 70, mai anti-americană. Merkel a jucat cu rușii. CDU a fost tot timpul într-o alianță cu rușii, deși era conservator. Este ca și la noi, conservatorii români sunt filo-ruși. De asta, Trump a susținut AfD și va susține și mai departe în Olanda și unde mai sunt alegeri. Felicitarea lui Merz este o chestie de diplomație. El va susține o altfel de politică”, a spus sociologul.

Schimbare a scenei politice

Potrivit invitatului, atât la noi în țară, cât și în alte națiuni, vom asista la o schimbare a scenei politice. „Politica europeană este într-un moment de reset. Lumea se mișcă și ei stau încremeniți. Uniunea Europeană nu are o geopolitică. Au fost dezbaterile pro-Europa cu două viteze, nordicii față de sudici, esticii față de vestici. Este o ocazie să se cristalizeze un imperiu, o structură politică, să aibă o viziune foarte clară despre cum trebuie să joace. Dar aici nu se joacă din cauza firmelor de armament, din cauza firmelor mari de medicamente, deci am rămas înțepeniți.

Este o structură înțepenită de rivalități, conflicte și mici alianțe locale, noi cu polonezii, austriecii împotriva noastră, nemți și cu olandezi, etc. Este o uniune care îngheață în conflicte interne între țări, neavând o viziune geopolitică coerentă. Eu cred că biciul pe care îl pune Trump pe toate țările europene ar trebui cumva să le-o împingă spre o cristalizare și spre crearea unei elite care să facă față acestor conflicte. Lumea își iese din pepeni. Uniunea Europeană nu trebuie desființată, are un fundament, are o populație educată, civilizată. La baza ei a stat libera circulație”, a explicat Bruno Ștefan.

„Statele Unite ale Europei”

În cadrul podcastului, s-a vorbit despre o posibilă federalizare a Europei, în contextul internațional actual. Expertul a precizat că acest lucru ar veni în interesul tuturor.

„Ar fi ideal să vorbim de Statele Unite ale Europei pentru că proiectul european s-a oprit, a înghețat și nu mergem mai departe. Asta nu înseamnă că este neviabil. Înseamnă că viziunea a picat pe mâna unor funcționari, mai degrabă. De asta este o ură față de Bruxelles, pentru că ei nu reușesc să comunice cu cei aproape 500 de milioane de locuitori. Toți simt că deciziile sunt luate de oamenii de acolo care nu sunt aleși de către cetățeni, că oamenii din Parlament au fost trimiși acolo și n-au nicio viziune.

Luați ca exemplu pe europarlamentarii de la noi, au vreo viziune despre cum anume să joace Europa în ceea ce înseamnă politica de sănătate, de educație, militară? Fenomenul acesta se întâmplă în mai toate țările, pentru că noi nu am format experți, deși ținem oameni acolo (n.r. la Bruxelles). Poate doar polonezii sunt mai bine. Ei au cea mai bună școală de absorbție a fondurilor europene și de viziune, de expansiune. De asta au cunoscut și cea mai puternică dezvoltare”, a precizat specialistul.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI .