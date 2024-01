PSD, lider în sondaje. Ce preferințe au românii la alegeri 2024. Sondaj SOCIOPOL

Un nou sondaj arată că AUR se situează în topul preferințelor românilor la alegeri, în timp ce PNL scade și se situează imediat după.

PSD rămâne pe primul loc în preferințe, dacă ar avea loc alegeri

Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, PSD s-ar situa pe primul loc, cu un procent de 29%. Imediat după se situează AUR, cu un procent de 23%.

În schimb, dacă până acum PNL se situa pe poziția a doua în preferințe, noul sondaj o situează pe poziția a treia, cu un procent destul de scăzut față de prima poziție, de doar 17%.

PSD – 29 %

AUR – 23 %

PNL – 17 %

USR PMP FD – 13 %

UDMR – 5 %

SOS România – 3 %

PER – 2 %

Pro România – 2 %

Independenți (*) – 2 %

PU-SL – 1 %

REPER – 1 %

AD – 1 %

ALDE – 0 %

PRS – 0 %

PNȚ-CD – 0 %.

Așa ar arăta clasamentul dacă duminica viitoare românii ar trebui să se prezinte la alegerile europarlamentare.

Cât de interesați sunt românii de vot

În schimb, dacă ne uităm la interesul românilor pentru aceste alegeri europarlamentare, doar 29% dintre ei se arată foarte interesați, în timp ce 31% sunt destul de interesați.

Restul, de 40% dintre alegătorii intervievați în sondaj, sunt puțin interesați. Mai exact, 11% dintre alegători sunt destul de puțin interesați, iar 28% sunt foarte puțin interesați de aceste alegeri.

PSD, cu candidatul Marcel Ciolacu, ar fi tot pe primul loc dacă ar avea loc alegeri prezidențiale duminica viitoare. Actualul premier ar fi votat de 34% dintre români.

Pe locul doi, la o distanță destul de mică, s-ar situa George Simion de la AUR. Acesta ar reuși să strângă 30% din voturi.

Nicolae Ciucă de la PNL nu ar reuși să strângă nici măcar 20 de procente, acumulând doar 12% din voturile alegătorilor, după cum arată sondajul realizat de SOCIOPOL.

Românii preferă partidele de dreapta la alegeri

Institutul The Center for International Research and Analyses a realizat recent sondaj legat de viitoarele alegeri europarlamentare. Conform acestuia, dacă duminica viitoare ar avea loc scrutinul, PSD ar ieși pe locul întâi. Pe locul doi, social democrații ar fi urmați de PNL. USR a ajuns pe pe locul patru în topul preferințelor alegătorilor.

Conform sondajului recent, 40% dintre cetățenii care ar ieși la vot ar alege un partid de dreapta sau centru. Doar 13% dintre aceștia și-au exprimat preferințele legate de partidele de stânga.

Datele acestei analizei arată că AUR a intrat pe o pantă descendentă în acest sens. Reprezentanții acestui partid au fost implicați în ultima perioadă în mai multe scandaluri publice.