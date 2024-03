Politica Alegeri 2024. Cine se pregătește pentru Primăria Capitalei. Lista lui Nicolae Ciucă







Rezultatele sondajelor interne pentru desemnarea candidaților la Primăria Capitalei vor fi analizate, luni, 11 martie. Coaliția PNL-PSD va decide pe cine trimite în cursa pentru Primăria Capitalei.

Alegerile locale din 2024 înseamnă pentru coaliție candidați comuni la Primăria Capitalei. PNL și PSD spun că vor anunța candidații care vor intra în cursa pentru funcția de primar general al municipiului București, luni, 11 martie. Deși spun că „lista este comună”, PNL cât și PSD aU „tras” de notorietatea colegilor de partid.

Alegeri 2024. Cine se pregătește pentru Primăria Capitalei. Sondajele coaliției, aproape de final

„Nu am reuşit să ajungem la a nominaliza un candidat sau altul (pentru Primăria Capitalei - n.r.) pentru că am agreat împreună să sondăm care sunt cele mai potrivite persoane. În momentul de faţă sondajele sunt pe final. Noi am sondat pe Sebastian Burduja şi pe Ionuţ Lupescu. PSD ştiu sigur că a nominalizat-o pe doamna Gabriela Firea şi cred că pe primarul de la sectorul 4 (Daniel Băluţă - n.r.)", a declarat Nicolae Ciucă duminică, la Prima News. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, spune că „nu-l cunoaște pe primarul Daniel Bălușă, potențial candidat al PSD pentru Primăria Capitalei, însă, „a auzit că Sectorul 4 București arată bine”.

Cine va candida pentru primăriile de sector. Sebastian Burduja este „în cărți” și pentru Primăria Sector 2

În ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor pentru primăriile de sector, Nicolae Ciucă a spus că se vor desemna candidații, în urma rezultatelor sondajelor interne. Astfel, pentru Sectorul 1 PNL îi testează pe George-Cristian Tuţă şi pe Sebastian Burduja, iar pentru Sectorul 2 pe Monica Anisie şi pe Mihai Culeafă.

„Trebuie să avem o analiză proprie. Aşa cum am spus, suntem totuşi două partide care ne-am propus ca împreună să redobândim managementul Primăriei. Formula politică pentru alianţa electorală la alegerile europarlamentare şi la nivel local, acolo unde organizaţiile decid, este PNL-PSD. ( Noi ne vom pronunţa pe unul dintre numele, din persoanele pe care le-am introdus în sondaje", a precizat Nicolae Ciucă, conform sursei citate.

Alianță pentru înlăturarea lui Nicușor Dan

Coaliția de guvernare spune că a decis să aibă liste comune pentru Primăria Capitalei, deoarece actualul edil general, Nicușor Dan, trebuie „înlăturat” cât mai repede, pentru lipsa de implicare în soluționarea probemelor cetățenilor.

„Domnul primar ar trebui să se stea la primărie sau în mijlocul bucureştenilor să rezolve problemele bucureştenilor, nu să râdă, adică nu prea are de ce să râdă. Motive îi dau bucureştenii să se ocupe de ce trebuie. E primarul în funcţie şi ştiţi foarte bine că orice primar în funcţie pleacă cu prima şansă", a spus Nicolae Ciucă, întrebat despre primarul Capitalei, Nicuşor Dan, cel care este candidatul Alianţei Dreapta Unită.