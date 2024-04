Economie Alecsandra Ioniță, antreprenorul care a învățat să valorifice crizele







Orice antreprenor știe că începutul este greu. Pentru Alecsandra Ioniță a fost însă și mai dificil pentru că și-a ales ca domeniu de activitate unul de pionierat în România, într-o perioadă în care serviciile pe care le oferea păreau utopii. Perspectiva s-a schimbat însă radical în 12 ani.

Povestea afacerii demarate de Alecsandra Ioniță începe pe când aceasta se afla pe băncile primei facultăți absolvite, cea de Limbi Străine de la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu. Mai precis în anul II, când a plecat la studii în Statele Unite.

„Pentru că trebuia să mă întrețin, m-am angajat la un magazin de înghețată. Aici, ca să ne încurajeze vânzările, șeful ne-a promis că la final de săptămână ne va face cadou o «experiență» și ne-a adus un instructor de yoga. A fost primul meu contact cu conceptul de well-being, care era foarte popular în SUA“, povestește Alecsandra pentru Infofinanciar.

După întoarcerea în țară și absolvirea facultății, viitoarea antreprenoare s-a angajat în cadrul unei corporații, în domeniul design-ului de interior. Dar nu pentru mult timp, pentru că, în 2008, criza economică a lăsat-o șomeră. „M-am trezit că trebuie să fac ceva, pentru că eram proaspătă mamă și nu mai aveam un loc de muncă“, rememorează interlocutorul meu momentele dificile prin care a trecut.

Situația critică în care se afla a fost însă stimulul de care a avut nevoie pentru a-și descoperi instinctele de antreprenor. Așa că, în scurt timp, și-a folosit experiența dobândită în corporație pentru a oferi cursuri de design interior companiilor care vindeau mobilier.

Începutul a fost greu

Acesta a fost însă doar debutul pentru că, între timp, Alecsandra Ioniță a studiat temeinic dezvoltările conceptului de well-being, cu care luase contact în studenție în State. Dar care era aproape necunoscut în România. Pentru majoritatea companiilor autohtone ideea de bunăstare a angajaților la locul de muncă părea, la acel moment, o utopie.

Lucrul acesta nu a descurajat-o. Dar munca de pionierat nu a fost ușoară, povestește Alecsandra: „A fost foarte greu în primul an (2012, când a înființat firma - n.a.). Am primit multe refuzuri, pentru că era ceva cu totul nou în România. Uneori eram invitată la întâlniri din curiozitate. Mulți mă priveau ciudat și îmi cereau să le spun de ce ar face acest lucru, care este rentabilitatea investiției. Le explicam că le ofeream o soluție prin care puteau investi atât în bunăstarea angajaților, cât și în brandingul companiei. Dar…“

În urmă cu 12 ani, ideea de a oferi angajaților clase de sport la locul de muncă, sesiuni de terapie prin artă, cursuri de educație financiară sau dezvoltare personală suna total neproductiv. Nu pentru toți însă.

Confirmarea pieței

Alecsandra Ioniță nu s-a resemnat și și-a dus mai departe munca de pionierat. Rezultatele au fost modeste în primul an de activitate – compania Wellbeing Experiences a avut doar patru clienți. Dar efortul a meritat pentru că unul dintre aceștia a reprezentat confirmarea de care avea nevoie.

„Era o subsidiară a unei multinaționale care trecea printr-o schimbare organizațională mare. Își mutaseră sediul central în București și se confrunta, în același timp cu un conflict de generații. Erau mulți angajați trecuți de 50 de ani, dar și mulți tineri. Aduși în același sediu, din orașe diferite, nu exista comunicare și apăreau permanent disonanțe“, rememorează antreprenoarea.

Alecsandra a venit însă cu soluția optimă: „Am organizat workshop-uri practice, prin care am reușit să aducem laolaltă generațiile diferite, apelând la numitorul lor comun – creativitatea. Și am reușit în decurs de un an să rezolvăm problema.“

Obstacolul depășit

În al doilea an de existență a companiei, numărul clienților s-a dublat. Afacerea a prins avânt pe bază de recomandări. Mai ales în conferințele de resurse umane, unde directorii de HR dădeau exemple de bune practici aplicate în companiile lor. Mulți dintre ei începeau să ofere angajaților experiențe de well-being la locul de muncă.

Așa se face că, în 2018, Wellbeing Experiences ajunsese la aproape 100 de clienți. A fost momentul în care bariera dezinteresului față de bunăstarea angajaților a fost doborâtă.

„Tot mai multe companii deveniseră interesate de ce pot face ca să crească rata de retenție a angajaților. România a atins în aceea perioadă nivelul în care înrolarea, pregătirea și integrarea noilor angajați a ajuns să coste mai mult decât păstrarea celor existenți. Mai ales în industria IT&C, unde nivelul salarial este peste medie“, precizează antreprenoarea.

Pandemia a adus noi clienți

Cea de a doua criză, pandemia de COVID-19, a dus la pierderea a aproape 40% din clienți. Dar impactul nu a fost unul major.

Pe de o parte, pentru că au apărut alți clienți. În 2020, Wellebeing Experiences a fost subcontractată să realizeze workshop-uri transmise în mai multe țări din Europa.

Pe de altă parte, multinaționalele nu au mai putut să ofere angajaților teambuilding-uri, dar aveau deja bugete aprobate. „S-au trezit că oamenii nu doreau să se logheze să facă un teambuilding online. Nu îi vedeau sensul. Nici la cursurile de training online nu voiau să mai participe.“, explică Alecsandra.

Acesta a fost momentul în care antreprenoarea a lansat o nouă linie de business – „Kit to remember“. Prin intermediul noii oferte, companiile puteau să trimită angajaților seturi care să le permită realizeze diverse lucruri acasă.

„Am făcut, de exemplu, un atelier de ciocolată artizanală. Kitul conținea ingredientele, forme de praline și alte ustensile necesare. Dar și o invitație personalizată, prin care angajatul se putea conecta online, la o anumită zi și oră cu un trainer. Pentru aceasta, am creat un studio în care îi învățam cum să facă activități practice.“, povestește antreprenoarea.

Și a avut succes. Pentru că nu era nimic obligatoriu, iar oamenii primeau și învățau ceva nou. Drept dovadă, rata de participare a fost de 90%.

Ce se cere anul acesta

De-a lungul celor 12 ani de activitate, catalogul de oferte al companiei a ajuns la 60 de ateliere. Oferta este mixtă, include evenimente punctuale, dar și pachete de servicii pe termen de un an. Un capitol special îl reprezintă campaniile sezoniere, organizate de Mărțișor, Paște, 1 Iunie, Halloween și Crăciun.

Anul acesta printre cele mai cerute ateliere sunt cele culinare și de nutriție. „Le oferim, de exemplu, Smoothie corner – un spațiu în care învață și gustă smothie-uri.“, explică Alecsandra Ioniță, care se implică activ în realizarea lor.

Echipa Wellbeing Experiences are doar șapte angajați în prezent, dar lucrează cu o echipă de 70 de traineri. Iar numărul clienților a ajuns la 220 pe an. Cele mai multe sunt corporații multinaționale, dar și companii românești, care solicită majoritar evenimente punctuale. Printre clienți s-au aflat însă și instituții de stat, inclusiv primării.

Planuri de viitor

În 2024, Wellbeing Experiences vrea să își extindă acoperirea națională. Compania urmărește să dezvolte mini-divizii în Cluj și Timișoara, unde să lucreze cu traineri locali.

Planurile Alecsandrei sunt însă pe termen mult mai lung. „Sunt foarte pasionată de ceea ce fac, dar sunt și mama a doi băieți minunați. Ei au fost motivația mea pentru a dezvolta această afacere, care mi-aș dori să fie un business de familie. Ambii băieți mă ajută la ateliere. Mai ales cel mare, care este foarte încântat că îl implic deja în activitățile companiei. Cu siguranță el va prelua business-ul și îl va duce mai departe.“, conchide antreprenoarea care a reușit să transforme crizele în oportunități de business.