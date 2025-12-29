Albin Kurti se apropie de un nou mandat de premier după victoria clară a partidului Vetevendosje în alegerile anticipate din Kosovo

Partidul Vetevendosje, condus de Albin Kurti, a câștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Kosovo. Rezultatele preliminare indică o posibilă formare rapidă a noului guvern, într-un context politic și economic dificil.

Premierul Kosovo, Albin Kurti, se conturează drept principalul beneficiar al alegerilor parlamentare anticipate desfășurate duminică, după ce partidul său, Vetevendosje, a obținut un rezultat clar superior principalilor competitori. Potrivit rezultatelor preliminare comunicate de autoritățile electorale, formațiunea lui Kurti a strâns aproape 50% din voturi.

Diferența față de celelalte partide este semnificativă. Partidul Democrat din Kosovo a obținut aproximativ 21% din voturi, în timp ce Liga Democrată din Kosovo s-a situat în jurul pragului de 14%. Numărarea voturilor nu este finalizată, însă tendința generală indică o victorie confortabilă pentru Vetevendosje.

Acest rezultat îl plasează pe Kurti într-o poziție favorabilă pentru a continua la conducerea guvernului, chiar dacă rămâne de clarificat dacă partidul său a obținut majoritatea absolută în legislativ.

După anunțarea primelor rezultate, Albin Kurti a transmis un mesaj public, exprimându-și satisfacția față de votul alegătorilor. Potrivit agenției Associated Press, premierul a declarat: „Felicitări pentru cea mai mare victorie din istoria țării. Acum avem mult de lucru înainte”.

Declarația sugerează că liderul Vetevendosje interpretează rezultatul nu doar ca pe o reușită electorală, ci și ca pe un mandat pentru continuarea reformelor începute. Kurti a insistat asupra nevoii de rapiditate în procesul politic post-electoral.

„Nu avem timp de pierdut și trebuie să mergem înainte împreună cât mai repede posibil”, a adăugat acesta, potrivit aceleiași surse.

Scrutinul anticipat a fost organizat după eșecul formării unui guvern stabil în urma alegerilor din 9 februarie. Atunci, Vetevendosje nu a reușit să adune sprijinul necesar pentru a constitui o majoritate parlamentară, ceea ce a dus la o perioadă de blocaj politic prelungit.

Această situație a fost una fără precedent în Kosovo. De la declararea independenței față de Serbia, în 2008, țara nu mai traversase un episod în care să fie incapabilă să formeze un guvern funcțional pentru o perioadă atât de lungă.

Convocarea alegerilor anticipate a fost văzută drept o soluție de deblocare instituțională, într-un moment în care deciziile politice esențiale erau amânate.

Deși scorul electoral este unul solid, rămâne incert dacă Vetevendosje a obținut cele 61 de mandate necesare pentru a guverna singur într-un parlament format din 120 de locuri. Autoritățile electorale nu au confirmat încă distribuția finală a mandatelor.

În cazul în care nu va exista o majoritate absolută, Kurti ar putea fi nevoit să negocieze sprijinul altor formațiuni sau al reprezentanților minorităților. Conform legislației electorale din Kosovo, 20 de mandate sunt alocate automat minorității sârbe și altor minorități etnice.

Premierul a dat însă asigurări că noul parlament și noul guvern vor fi constituite într-un termen cât mai scurt.

La scurt timp după anunțarea rezultatelor preliminare, simpatizanții Vetevendosje s-au adunat în fața sediului partidului din Pristina. Aceștia au scandat numele lui Albin Kurti și au sărbătorit victoria electorală.

Manifestările au avut un caracter pașnic și au reflectat mobilizarea unui electorat care vede în Kurti un simbol al schimbării și al unei politici mai ferme față de Serbia și de influențele externe.

Atmosfera contrastantă față de perioada de incertitudine politică din lunile precedente a fost remarcată de presa internațională.

Alegerile au avut loc într-un context economic complicat. Kosovo nu a reușit încă să adopte bugetul pentru anul următor, iar economia rămâne fragilă într-o țară cu aproximativ două milioane de locuitori.

Instabilitatea politică a afectat capacitatea instituțiilor de a lua decizii esențiale. Printre acestea se numără investițiile publice, politicile sociale și reformele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană.

În plus, parlamentarii nou aleși vor avea de gestionat un calendar politic încărcat.

Un alt dosar important care va reveni noului parlament este alegerea președintelui Kosovo. Mandatul actualei șefe a statului, Vjosa Osmani, expiră în aprilie 2026, iar procedura de alegere trebuie declanșată în martie.

Alegerea președintelui necesită un consens politic larg, iar experiențele anterioare au arătat că acest proces poate genera tensiuni și blocaje suplimentare.

Rezultatul alegerilor parlamentare va influența decisiv capacitatea legislativului de a gestiona acest moment.

Albin Kurti, fost deținut politic în perioada dominației sârbe, a adoptat o linie dură în negocierile mediate de Uniunea Europeană pentru normalizarea relațiilor cu Belgradul. Această abordare a dus la sancțiuni politice și economice impuse Kosovo de către UE și Statele Unite.

Kurti a susținut necesitatea consolidării securității naționale și a promis achiziții de echipamente militare. De asemenea, a acceptat primirea unor migranți deportați din Statele Unite, în cadrul politicilor restrictive promovate de administrația Trump.

Aceste decizii au fost apreciate de susținători, dar au generat critici pe plan internațional.

Kosovo continuă să fie una dintre cele mai sărace economii din Europa. Progresul către aderarea la Uniunea Europeană este strâns legat de normalizarea relațiilor cu Serbia, un proces care rămâne blocat.

Rezultatul alegerilor oferă lui Albin Kurti o poziție politică întărită. Rămâne însă de văzut dacă acest capital electoral va fi folosit pentru relansarea dialogului sau pentru consolidarea unei politici de confruntare.