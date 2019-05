Curtea de Apel Alba aplică lovitura de grație Binomului DNA-SRI. Cutremur în justiție

Curtea de Apel Alba Iulia a motivat de ce a obilgat DNA și SRI să comunice dacă au colaborat, să depună întreaga corespondență purtată, precum și să dezvăluie numele ofițerului de legătură și numele celor care au avut acces la informații în ancheta dintr-un dosar de coruoție cu fonduri europene.





Cazul îi vizează și pe oamenii din Prahova ai familiei Cosma și ai lui Sebastian Ghiță.

Curtea de apel Alba spune că nu a făcut decât să aplice decizia CCR nr. 26 din 16 ianuarie 2019 care a declarat neconstituțional protocolul dintre SRI și Parchet din 2009. CA Alba a constatat că a existat o astfel de colaborare, menționată chiar în comunicatele de presă ale DNA.

Prejudiciul din acest dosar se ridică la peste 1,6 milioane de euro, fonduri europene. În dosar au fost trimiși în judecată patronul firmei Cast din Bănești, Prahova, Costin Gimi Paladă, și libanezii Bachir Mazen și Khalid Saad de la firma germană Passavant Roedinger SRL, scrie G4media.

„Având în vedere menţiunile din cele două comunicate de presă privitoare la acordarea de sprijin de către Serviciul Român de Informaţii procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia în cursul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză, precum şi obligaţia impusă instanţei prin decizia nr.26/2019 a Curţii Constituţionale de a verifica în cauzele pendinte în ce măsură s-a produs o încălcare a dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după calitatea persoanei a organului de urmărire penală, Curtea va admite cererile formulate de inculpaţii (…) privind efectuarea de adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia şi Serviciul Român de Informaţii prin care să se solicite următoarele:

1. Să se comunice dacă a existat o cooperare între Direcţia Naţională Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii în cauza ce a format obiectul dosarului de urmărire penală nr.23/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia în baza Protocolului de cooperare încheiat la data de 04.02.2009 între Parchetul de pe lângă înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii (înregistrat sub nr.00750 şi respectiv sub nr.003064, declasificat de Serviciul Român de Informaţii sub nr.7505 din 29.03.2018).

2. Să comunice la dosarul cauzei întreaga corespondenţă purtată (pe suport hârtie sau în format electronic), inclusiv toate adresele de înaintare legate de interceptările efectuate în cauză, în baza protocolului menţionat, între Direcţia Naţională Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii în legătură cu dosarul de urmărire penală nr.23/P/2014 al DNA-ST Alba Iulia.

3. Să comunice dacă pe parcursul urmăririi penale din dosarul penal nr.23/P/2014 al Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au constituit echipe operative comune care au acţionat în baza unui plan comun de acţiune în vederea documentării faptei, conform art.3 lit g) din Protocol, iar în caz afirmativ să comunice cum s-a materializat această cooperare, componenţa acestei echipe, contribuţia şi identitatea fiecărui membru, respectiv deţinerea de către membrii echipei a avizului de poliţie judiciară necesar, potrivit reglementărilor în vigoare, efectuării de acte de urmărire penală în cauză.

3. Să comunice dacă pe parcursul urmării penale din dosarul penal nr.23/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au avut un plan comun de acţiune, conform art.22 şi art. 25 din Protocol, iar în caz afirmativ să comunice măsurile şi responsabilităţile concrete pentru desfăşurarea actitivăţilor, sarcinile fiecărei părţi, precum şi activităţile întreprinse efectiv.

4. Să comunice dacă Serviciul Român de Informaţii a comunicat către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia informaţii obţinute din derularea activităţilor operative cu privire la care s-a considerat că prezintă relevanţă şi că puteau fi valorificate în cadrul procesului penal privind dosarul penal nr.23/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia, conform art. 15 din Protocol, iar în caz afirmativ să comunice la dosarul cauzei aceste informaţii.

5. Să comunice dacă Serviciul Român de Informaţii a acordat sprijin privind efectuarea de constatări tehnico-ştiinţifice în cursul urmăririi penale în dosarul nr.23/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia.

6. Să comunice dacă Serviciul Român de Informaţii a acordat sprijin Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia pentru completarea informaţiilor prin desfăşurarea de activităţi de investigaţii şi supraveghere operativă privind dosarul penal nr.23/P/2014 şi dacă a acordat sprijin tehnic, prin compartimentele specializate, pentru activităţile necesare punerii în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică, conform art.14 alin. 1 şi 2 din Protocol, iar în caz afirmativ să comunice la dosarul cauzei aceste informaţii şi, respectiv, în ce a constat acest sprijin.

