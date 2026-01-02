Alarmă în Sector 3. Alimentarea cu gaze naturale, întreruptă din cauza unei defecțiuni

Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, după un incident produs la instalația de utilizare a gazelor. Măsura a fost luată vineri și afectează 165 de clienți casnici.

Incidentul s-a produs la instalația care deservește imobilul situat pe strada Drumul Gura Caliței nr. 4–32, bloc 2, scara A, iar declanșarea electrovanei de siguranță a determinat compania să oprească furnizarea.

Pentru siguranța locatarilor, Distrigaz a închis robinetul de branșament, a sigilat instalația și a întrerupt alimentarea cu gaze începând cu ora 12:15.

Compania anunță că reluarea furnizării va avea loc doar după remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată ANRE, responsabilitatea reparațiilor revenind proprietarilor sau asociației de locatari, nu Distrigaz Sud Rețele.

Distrigaz Sud Rețele menționează că este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o experiență de 50 de ani, peste 2,2 milioane de clienți și aproximativ 23.800 km de rețea în 1.398 de localități din sudul și centrul țării, inclusiv București.

În urma exploziei care a avut loc toamna trecută într-un bloc din Rahova, mulți bucureșteni sunt speriați că tragedia s-ar putea repeta. Astfel, numărul solicitărilor îndreptate către firmele care fac verificări la nivelul instalațiilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. La peste două luni de la tragedia din Rahova, unde o explozie provocată de acumulări de gaze a distrus un imobil și a afectat scările învecinate, locatarii acuză lipsa de reacție din partea autorităților.

„Nu mai avem nicio așteptare. S-a mișcat ceva? Nimeni nu ne spune nimic. Se demolează? Devenim proprietari? Ce așteptare să am?”, a declarat administratorul blocului pentru Antena 3 CNN.

Între timp, locatarii blocurilor adiacente se confruntă cu dificultăți în reconectarea la gaze. Deși verificările tehnice au fost efectuate, transmiterea documentației necesare către autorități întârzie.