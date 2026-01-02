Social

Alarmă în Sector 3. Alimentarea cu gaze naturale, întreruptă din cauza unei defecțiuni

Comentează știrea
Alarmă în Sector 3. Alimentarea cu gaze naturale, întreruptă din cauza unei defecțiuniSursa:Inquam photos/Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, după un incident produs la instalația de utilizare a gazelor. Măsura a fost luată vineri și afectează 165 de clienți casnici.

Alimentarea cu gaze naturale, întreruptă într-un bloc din Sectorul 3

Incidentul s-a produs la instalația care deservește imobilul situat pe strada Drumul Gura Caliței nr. 4–32, bloc 2, scara A, iar declanșarea electrovanei de siguranță a determinat compania să oprească furnizarea.

gaze, palfonarea, factura la gaze

Gaze. Sursa foto: Arhiva EVZ

Pentru siguranța locatarilor, Distrigaz a închis robinetul de branșament, a sigilat instalația și a întrerupt alimentarea cu gaze începând cu ora 12:15.

Când ca fi reluată furnizarea

Compania anunță că reluarea furnizării va avea loc doar după remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată ANRE, responsabilitatea reparațiilor revenind proprietarilor sau asociației de locatari, nu Distrigaz Sud Rețele.

Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femei
Trump a expus publicului secretul său. Recunoaște că apelează la un truc folosit de femei
Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE
Român posibil dispărut după incendiul din Elveția. Anunțul MAE

Distrigaz Sud Rețele menționează că este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o experiență de 50 de ani, peste 2,2 milioane de clienți și aproximativ 23.800 km de rețea în 1.398 de localități din sudul și centrul țării, inclusiv București.

Bucureștenii, speriați de tragedia din Rahova

În urma exploziei care a avut loc toamna trecută într-un bloc din Rahova, mulți bucureșteni sunt speriați că tragedia s-ar putea repeta. Astfel, numărul solicitărilor îndreptate către firmele care fac verificări la nivelul instalațiilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. La peste două luni de la tragedia din Rahova, unde o explozie provocată de acumulări de gaze a distrus un imobil și a afectat scările învecinate, locatarii acuză lipsa de reacție din partea autorităților.

„Nu mai avem nicio așteptare. S-a mișcat ceva? Nimeni nu ne spune nimic. Se demolează? Devenim proprietari? Ce așteptare să am?”, a declarat administratorul blocului pentru Antena 3 CNN.

Între timp, locatarii blocurilor adiacente se confruntă cu dificultăți în reconectarea la gaze. Deși verificările tehnice au fost efectuate, transmiterea documentației necesare către autorități întârzie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:52 - Avalanșă la Bâlea Lac, provocată de doi schiori. Sportivii au reușit să se salveze la timp
18:42 - Primele naționalități confirmate după incendiul din Elveția. Bilanțul victimelor continuă să crească
18:35 - Revelionul 2026 din Republica Moldova, marcat de excese pirotehnice. Avocatul Poporului cere Parlamentului măsuri dra...
18:27 - Moldovenii beau tot mai multă cafea boabe. Aproape fiecare a cincea ceașcă în 2025
18:17 - Laura Cosoi, însărcinată din nou. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară
18:08 - Viscol puternic în unele zone din țară. Circulația către stațiunea Vârful lui Roman, restricționată

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale