Al Pacino va deveni tată pentru a patra oară, la 82 de ani. Care este secretul virilității actorului

Al Pacino şi iubita sa, Noor Alfallah, alături de care formează un cuplu de un an de zile, aşteaptă primul lor copil împreună, a confirmat un reprezentant al actorului în vârstă de 82 de ani.

Alfallah, în vârstă de 29 de ani, este în prezent însărcinată în opt luni cu cel de-al patrulea copil al starului din „Scarface”. Cei doi se află într-o relaţie încă din aprilie 2022, după ce au fost fotografiaţi la ieşirea din restaurantul Felix din Venice, California, relatează NBC News.

Vestea bebeluşului lui Pacino vine în aceeaşi lună în care prietenul său de lungă durată şi fostul său coleg de scenă Robert De Niro a întâmpinat şi el un alt copil.

Apropiații celor doi spun că secretul virilității constă în iubitele foarte tinere pe care și le-au ales.

Iubita tânără a lui Al Pacino a fost și cu Mick Jagger

Noor Alfallah nu se află la prima relație cu un bărbat celebru în vârstă. Tânăra femeie a mai trăit o poveste de dragoste și cu legendarul muzician Mick Jagger în 2017.

Ea a studiat filmul în facultate, obţinând diploma de licenţă de la Şcoala de Arte Cinematografice a Universităţii din California de Sud, iar masteratul în producţie de film şi televiziune de la UCLA. Acum lucrează în industria cinematografică.

Este cunoscută pentru că a produs filmele Billy Knight, Little Death şi Brosa Nostra.

Unul dintre copiii lui Al Pacino nu vrea să-i urmeze deloc exemplul

Actorul din „Naşul” are deja trei copii – doi cu Beverly D’Angelo şi unul cu Jan Tarrant. Într-un interviu acordat publicaţiei The New Yorker în 2014, Pacino a destăinuit că nu vrea să fie ca tatăl său, care şi-a părăsit familia când avea 2 ani.

„Faptul că am avut copii a ajutat foarte mult. Am ştiut în mod conştient că nu vreau să fiu ca tatăl meu. Am vrut să fiu acolo. Am trei copii. Sunt responsabil faţă de ei. Sunt o parte din viaţa lor”, a spus el, adăugând că atunci când nu este în preajma lor este „supărător pentru mine şi pentru ei”.