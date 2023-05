Fiica solistului Mick Jagger a fost arestată în Ibiza. Jade a atacat mai mulți agenți de poliție

Jade Jagger este o creatoare de bijuterii în vârstă de 51 de ani. Fiica cunoscutului artist a plecat într-o vacanță pe insula Ibiza încă de pe data de 11 mai. Femeia a fost arestată în seara zilei de miercuri, 17 mai, în jurul orei 21.00, după o altercație care a început într-un restaurant din capitala insulei, Ibiza Town. În conflict a fost implicat și un bărbat care o însoțea pe Jade. Partenerul fiicei lui Jagger a fost și el arestat.

Cei doi au mers la localul din zona portului Ibiza să ia cina, dar bărbatul a devenit agresiv cu chelnerii din restaurant. Ulterior, Jade și partenerul ei au fost dați afară din local. Cel care o însoțea pe fiica lui Mick Jagger a continuat să îi insulte pe chelneri, dar și pe oamenii de pe stradă, iar la fața locului a venit Poliția. Bărbatul s-a opus arestării, iar în acel moment Jade i-a atacat pe oamenii legii. Ea i-a zgâriat și i-a lovit cu pumni pe polițiști.

Jade Jagger va fi audiată la Poliție pentru agresiune

Martorii incidentului au declarat că partenerul lui Jade i-a împins pe agenții de Poliție și a refuzat să se legitimeze. Ulterior, la fața locului a venit și o ambulanță pentru polițiștii agresați. Jade Jagger se va prezenta vineri, 19 mai, în fața instanței de judecată pentru a explica de ce a recurs la acest gest. O sursă din interiorul Poliției a refuzat să confirme că fiica lui Jagger a fost implicată într-un conflict.

Jade nu a putut fi contactată pentru a explica ceea ce s-a întâmplat. Mike Jagger, în vârstă de 79 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști britanici și fondatorul trupei The Rolling Stones, rivală formației britanice The Beatles. Artistul a devenit celebru în anii 1960, odată cu ascensiunea trupei pe care a format-o cu piesele „(I Cant Get No) Satisfaction” și „Paint It, Black”, potrivit El Pais.