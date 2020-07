Celebra trupă britanică a prezentat miercuri o piesă inedită, „Criss Cross”, iar aceasta va fi lansată joi.

The Rolling Stones, al cărui solist este Mick Jagger, a lansat în aprilie, în perioada de izolare din cauza pandemiei de coronavirus, „Living In A Ghost Town”, primul cântec după o pauză de opt ani.

Miercuri, pe pagina de Twitter a formației, a fost anunțată lansarea unui nou cântec, iar trupa a prezentat şi un scurt fragment, cu o durată de şapte secunde, din videoclipul piesei, regizat de Diana Kunst, cunoscută pentru colaborări cu artişti precum Madonna, A$AP şi Rosalía.

În urmă cu câteva săptămâni, Mick Jagger a dezvăluit că Rolling Stones au înregistrat un nou material de studio înainte de a fi decretate măsurile de izolare pentru COVID-19, iar chitaristul Keith Richards a precizat că „Living In A Ghost Town” va face parte „dintr-un nou album”.

Trupa The Rolling Stones avea programat vara aceasta un turneu în SUA, însă toate concertele au fost suspendate în contextul pandemiei de coronavirus.

Din 1960, de la înființarea sa, formația The Rolling Stones a lansat 55 de albume și compilații și a avut 37 de piese în top-10 singles. În 1989, trupa a intrat în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2004, revista Rolling Stone i-a clasat pe locul 4 în 100 Greatest Artists of All Time. Mick Jagger & Co. au vândut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume.

Pe data de 17 iulie 2007, la București, pe stadionul „Lia Manoliu” (n.r. – în prezent, Arena Națională) a avut loc marele concert semnat The Rolling Stones. Trupa a ajuns în România pentru prima dată, la invitația unui operator de telefonie mobilă. Concertul din Captială a făcut parte din turneul european „A Bigger Bang 2007” care a început la 5 iunie 2007. Pentru concertul de la București s-au vândut peste 56.000 de bilete, cifră record pentru România. În deschiderea show-ului au cântat trupele Iris și The Charlatans.